Beautyredactrice Sophie achterhaalt welke zonnecrème je het best gebruikt. “Mineraal is goed en chemisch is slecht? Zo werkt het niet”

“Wie zich beschermt, vertoont 24 procent minder tekenen van huidverou­de­ring.” Met dit zonneplan bescherm je je huid als je buitenkomt

8 juni Wat hebben we haar gemist, die zomerzon. Na een moeilijke doorstart in mei zijn we helemaal klaar om de zomer in te gaan. Maar dat betekent ook dat onze huid de nodige bescherming vraagt. “Want zonder zonnefactor lopen we schade op. Dat leidt tot rimpels, huidveroudering, maar ook celschade en zelfs huidkanker”, bevestigt dermatologe Dagmar Ostijn. Samen met Ciska Dings, een producent van zonnecrèmes, stelt ze een efficiënt zonneplan op maat op. Beautyredactrice Sophie tipt de beste zonnecrèmes op basis van je huid en je noden.