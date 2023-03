Beauty hoeft niet duur te zijn, vraag maar aan de sterren: bij deze 10 budgetproducten zweren ze

“Dit was het lelijkste huis van Berchem.” Architect Anouk Taeymans renoveerde een rijwoning uit de jaren 50

‘Greige’, een mix van grijs en beige, is een grote trendkleur. En Anouk Taeymans is grote fan. De architecte pakte een rijwoning uit de jaren 50 onder handen en toont hoe je met verschillende grijstinten een serene sfeer creëert, zonder er een saaie boel van te maken. “Het huis stond een hele poos te koop toen wij een kijkje kwamen nemen. Zelfs ík twijfelde of er iets van te maken viel.”