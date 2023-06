Basic-Fit start met trainingen voor zwangere vrouwen. En dat is nog veel nuttiger dan je denkt

Sportschoolketen Basic-Fit viert vandaag de geboorte van haar nieuwste telg: het lanceerde zonet een speciaal trainingsprogramma voor mama’s in spe dat de toepasselijke maar weinig verrassende naam ‘Pregnancy Programme’ meekreeg.

Het is een online ‘at-home’ fitnessprogramma met videowork-outs: oefeningen en coaching gericht op vrouwen in verwachting, inclusief een vervolgtraject na de bevalling. Dat mama’s in spe een sportief duwtje in de rug kunnen gebruiken, blijkt alvast uit de cijfers: amper 15 procent van hen haalt de aanbevolen 150 minuten matige intensieve beweging per week.

Er is een hardnekkig misver­stand dat joggen tijdens het eerste trimester een miskraam zou kunnen uitlokken. Niks van aan Kinesist en bekkenbodemtherapeut Tessy Boedt

Dat zwangere vrouwen al te vaak aangeraden wordt om het vooral rustig aan te doen, zit daar vast en zeker voor iets tussen, denkt kinesist en bekkenbodemtherapeut Tessy Boedt. Zij specialiseert zich in pre- en postnatale begeleiding en ziet nog al te vaak onnodige aarzeling.

Volledig scherm Bekkenbodemtherapeut Tessy Boedt. © R.V.

“Nochtans spreekt het wetenschappelijk bewijs voor zich. De voordelen stapelen zich op, terwijl er van mogelijke neveneffecten geen sprake is. Neem nu het hardnekkig misverstand dat joggen tijdens het eerste trimester een miskraam zou kunnen uitlokken. Niks van aan. Onderzoek na onderzoek bevestigt dat sporten tijdens de zwangerschap goed is voor mama en baby, op eender welk moment.”

Voor de baby doet een sportende mama véél goeds. “Minder risico op overgewicht later”

Zelfs wie voor de zwangerschap niet sportte, krijgt het advies om ermee te beginnen. Het leven van een baby van een actieve mama schiet namelijk uit de startblokken als Usain Bolt.

Enkele markante cijfers: een actieve levensstijl doet het risico op vroeggeboorte met 50 procent dalen, terwijl ook het risico op een verhoogd geboortegewicht met 39 procent daalt. Sommige studies maken zelfs gewag van baby’s met betere motorische vaardigheden die later mentaal sterker in het leven staan.

Volledig scherm Een shot uit de trainingvideo's van Basic-Fit. © Basic-Fit

Tessy Boedt: “De laatste jaren werd duidelijk dat de eerste duizend dagen de allerbelangrijkste zijn voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Dag 1 start op het moment van conceptie: het risico op hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen en metabole aandoeningen als obesitas wordt deels in de baarmoeder bepaald. Kindjes van sportieve moeders hebben bijvoorbeeld een verminderd risico op overgewicht.”

En een sportieve mama in spe zal zichzelf dankbaar zijn op de bevallingstafel (en daarna)

Intussen doet ook de modewereld haar stinkende best om mommy to be’s aan het sporten te krijgen. Jezelf en je buikje stijlvol in het zweet werken, dat kan in de speciale zwangerschapscollecties van bekende namen als Nike en adidas. Voor wie meer argumenten dan een modieuze en passende legging nodig heeft, somt de kinesiste een resem voordelen op.

“Wie voldoende actief is tijdens de zwangerschap, heeft 32 procent minder kans op overmatige gewichtstoename, terwijl het risico op zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging, een hoge bloeddruk of ernstige rug- en bekkenklachten met bijna 40 procent daalt.”

Je hebt meer kans op een vlotte bevalling zonder complica­ties, zuignappen, verlostan­gen of keizersne­de Bekkenbodemtherapeut Tessy Boedt

“Daarnaast pluk je er ook op mentaal vlak de vruchten van. Of je nu zwanger bent of niet, tijdens het sporten maak je endorfines aan. Dankzij deze feel good-hormonen daalt het risico op pre- of postnatale depressies.” Bovendien werpen die 150 minuten beweging per week ook hun vruchten af op het moment suprême. “Je hebt meer kans op een vlotte bevalling zonder complicaties, zuignappen, verlostangen of keizersnede.”

Redenen te meer om je sportschoenen geen negen maanden langs de kant te laten staan. Dat een keten als Basic-Fit inzet op zwangere vrouwen, juicht Tessy dan ook toe. Al heeft ze een belangrijk aandachtspunt voor alle mama’s in spe.

Volledig scherm Een shot uit de trainingvideo's van Basic-Fit. © R.V.

“Een zwangerschap brengt heel wat lichamelijke veranderingen teweeg: de steeds groter en zwaarder wordende baby duwt op de bekkenbodemspieren, terwijl hormonale veranderingen ervoor zorgen dat het collageenweefsel (dat voor stevigheid zorgt, nvdr.) wijzigt.”

“Eigenlijk kan je stellen dat een zwangerschap meer impact heeft op je lichaam dan het lopen van het marathon. Maar: terwijl marathonlopers zich al vanaf de eerste training goed laten omringen, ontbreekt het zwangere vrouwen al te vaak aan deftige begeleiding.”

Vergeet vooral deze spiergroep niet te trainen tijdens je zwangerschap

Een zwangerschap vormt een aanslag op je bekkenbodem, een soort hangmat van spier- en bindweefsel die de organen in de buik ondersteunt. Hoge impactsporten als lopen of intensieve aerobics doen daar soms nog een flinke schep bovenop.

“Samen met het diafragma — de belangrijkste ademhalingsspier in ons lichaam — en de buik- en rugspieren vormen de bekkenbodemspieren de ‘core’ van je lichaam. Als die sterk genoeg is, kan je als zwangere vrouw elk type van sport aan – al worden contactsporten als rugby of gewaagdere activiteiten als skydiven. Helaas zie ik al te vaak dat het veel mama’s in spe aan goede core stability of bekkenbodemcontrole ontbreekt.”

Sporten is gezond, maar trop blijf te veel. Er zijn drie alarmsigna­len die erop wijzen dat je het rustiger aan moet doen Bekkenbodemtherapeut Tessy Boedt

Alleen is het lastig om een spier te trainen die je niet ziet. Vandaar het advies om je ook op sportief vlak goed te laten omringen voor en na de geboorte van je kindje, benadrukt Tessy.

“Intussen worden bekkenbodemoefeningen al wat bekender. Op zich een goede evolutie, maar op je eentje aan de slag gaan, valt af te raden: je kunt je bekkenbodem immers ook fout of te hard aanspannen. Een gespecialiseerd kinesist of bekkenbodemtherapeut helpt je om de juiste techniek onder de knie te krijgen.”

Of er dan echt geen risico’s verbonden zijn aan sporten? “Bij een ongecompliceerde zwangerschap niet”, benadrukt de kinesiste. “Al blijft het advies: luister naar je lichaam – en dan vooral naar je bekkenbodem. Sporten is gezond, maar trop blijf te veel. Drie alarmsignalen wijzen erop dat je het rustiger aan moet doen: urine- of stoelgangverlies en een drukkend of zwaar gevoel ter hoogte van het bekken. Verder zijn ook kortademigheid, bloed- of vruchtwaterverlies en harde buiken redenen om een sportieve pauze in te lassen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: