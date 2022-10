Bart Peeters en zangeres Meskerem Mees bewonderen elkaar: “Je moet geweldig pretentieus durven zijn in deze job”

Lady Linn en collega-zangeres over hun ambities in de muziek en daarbuiten. “BV zijn interes­seert me niet”

Lady Linn (41) – artiestennaam van Lien De Greef – gaf zangles toen één studente in de klas met een unieke stem haar opviel: Sophia Ammann (34). Twaalf jaar later is ze een goede vriendin. Allebei worstelen ze met het rock-’n-rollbestaan, de vrijheden die ze opgeven en onzeker achter die micro staan. “Ik zei tegen mijn man: ‘Nu moeten we iets doen! Anders zijn we saai!’ We zijn naar Carré gereden, op zondagavond.”

