Barbie lanceert bijzondere pop die veel ‘vergeten’ kindjes gelukkig zal maken. “Zo’n belangrijk moment”

Van professor en CEO tot een beenprothese of hoorapparaat: Barbie is niet langer slank, blond en onmenselijk perfect. Speelgoedmerk Mattel maakte de pop de afgelopen jaren realistischer en inclusiever. Dit jaar blijft het bedrijf dat doen, nu met een Barbie met het syndroom van Down.

Een Barbie in een rolstoel of met een beugel, een pop die hoorapparaten draagt en zelfs eentje zonder haar. Ook Ken, het mannelijke exemplaar, wordt steeds inclusiever met een beenprothese of vitiligo, een huidaandoening die het verlies van pigmentcellen veroorzaakt.

De welgekende Barbiepop is intussen verkrijgbaar in zo’n 175 verschillende looks. Nu voegt speelgoedgigant Mattel met hun nieuwe Barbie Fashionistas-lijn ook een Barbie met het syndroom van Down toe aan hun inclusieve lijstje.

Volledig scherm Het Britse model Ellie Goldstein poseert met Barbies nieuwste pop. © Mattel/Catherine Harbour

Hoe gaf Mattel de bijzondere pop met het syndroom van Down haar uiterlijk?

Om de pop met het syndroom van Down te creëren, werkte het speelgoedbedrijf nauw samen met de National Down Syndrome Society (NDSS) in de VS. “Het was een eer om samen met Barbie aan deze pop te werken”, zegt Kandi Pickard, hun voorzitter en algemeen directeur.

Volledig scherm Nieuwe Barbie Fashionistas-lijn. © Mattel

“Nu kunnen alle kinderen met het syndroom voor het eerst spelen met een Barbie die op hen lijkt. De pop is een statement: we mogen de kracht van een levensecht voorbeeld nooit onderschatten.”

De nieuwe Barbie is korter en heeft een langer bovenlijf. Het gezicht is ronder, met kleinere oren, een plattere neusbrug en amandelvormige ogen die lichtjes schuin staan. Over de handpalmen van de pop loopt een enkele lijn, ook vrij kenmerkend voor mensen met het syndroom van Down.

Volledig scherm Barbie met syndroom van Down. © Mattel

Over de outfit van de nieuwe Barbie is net zo uitvoerig nagedacht. Zo zijn het vlinderpatroon en de gele en blauwe bloemen op de jurk de symbolen en kleuren van Wereld Downsyndroomdag. De roze halsketting staat voor het drievoudige 21e chromosoom, een genetisch kenmerk van het syndroom. De Barbie draagt ook roze enkel-voetorthesen, soms gedragen door kinderen met Down voor meer steun bij het wandelen.

Mama Jolien en papa Dries zijn dolgelukkig: “Dit is zo’n belangrijk moment voor ons”

“Spelen met poppen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind”, aldus Lisa McKnight, hoofd van Barbie Dolls. Dat beaamt ook Allard Claessen, voorzitter van de vrijwilligersvereniging Downsyndroom Vlaanderen. “We merken dat kinderen die al kennis maakten met kindjes met het syndroom van Down veel empathischer zijn naar hen toe.” Iets waar de komst van de nieuwe Barbiepop nog toe zal bijdragen, vindt hij.

Ook de Vlaamse Jolien en Dries, de ouders van de bijna vijfjarige Léon die geboren is met het syndroom van Down, zijn ontzettend blij met de komst van de pop. “Ik ben zelf opgegroeid met Barbiepoppen, ik speelde er uren mee”, zegt Jolien.

“De nieuwe Barbie markeert zo’n belangrijk moment voor de gemeenschap. Kinderen met het syndroom van Down kunnen zichzelf nu niet enkel herkennen in hun speelgoed, maar het toont hen ook hoe perfect imperfect wij allemaal zijn.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwe Barbie Fashionistas-collectie en de Barbie met het syndroom van Down zijn vanaf nu te koop bij Bol.com.

Lees ook: