‘Barbie chic’ op Ibiza of sexy bohemian op Mykonos. Onze modekenner tipt dé outfits voor 3 hippe bestemmingen

Actrice Jamie-Lee Six over haar favoriete festival en nadelen van BV te zijn op de wei. “Ik miste Dua Lipa”

Jamie-Lee Six (25) lanceert samen met Kruidvat een collectie voor de festivals. De actrice heeft best wat ervaring met muzikale escapades op zonnige weides, vertelt ze ons, al vind je ze er niet altijd voor het podium en doet ze soms weleens een ‘verdwijntruc’. “Het is al gebeurd dat mensen iets naar me smijten of verwijten naar me roepen.”