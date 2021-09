Back to work? Deze handtassen fleuren je office-look op

Guilty pleasure nu op Netflix: de remake van ‘She’s All That’, maar met de genderrol­len omgekeerd

27 augustus Bij wie een tiener was in de nineties staat de romantische komedie ‘She’s All That’ in het geheugen gegrift. Nu waagt Netflix zich aan een remake van het welbekende verhaal. Niet meer: jongen maakt van lelijk meisje een begeerlijke deerne. Wel: meisje maakt van onpopulaire jongen een aardige hunk. Inclusief een stevige portie nostalgie en een paar erg bekende gezichten in de mix.