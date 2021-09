Back to work! Beautyredactrice Sophie stelt de ideale dagelijkse beauty-routine voor (die minder dan 10 minuten in beslag neemt)

Stonden we begin 2020 nog zonder morren een halfuur in de badkamer, dan is de balans na meer dan een jaar thuiswerken volledig in de andere richting doorgeslagen. Zestig procent van de vrouwen ging resoluut voor minder make-up. Maar wat nu we weer stilaan naar kantoor kunnen? Niemand die zin heeft om nog lang voor de spiegel te staan. En goed nieuws: dat hoeft ook niet, want beautyredactrice Sophie zocht én vond een routine die minder dan 10 minuutjes in beslag neemt. Hallo, snoozeknop!

Stap 1: huid (> 2 minuten)

Wie wil er nog een dikke plamuurlaag als je voor een luchtig serum kan gaan? Deze nieuwe garde foundations balanceert precies op het randje tussen skincare en make-up. Ze combineren de actieve ingrediënten en vederlichte textuur van een serum met de dekking van een fond de teint. In mensentaal: ze verzorgen de huid en leggen er een egaliserend laagje overheen zónder dat je mondkapje er na gebruik uitziet als een reinigingsdoekje. Oh, en ze besparen je heel wat tijd, want je brengt ze gewoon met de handen aan. Even opwarmen tussen de vingers, inmasseren en klaar!

1. Clarins, Skin Illusion, € 41,50 bij ICI PARIS XL

2. ILIA, Super Serum Skin Tint, 51 euro bij Beauty by Kroonen

3. L’Oreal Paris, Accord Parfait Nude Plumping Tinted Serum, 19,99 euro bij Di

Stap 2: ogen (> 2 minuten)

Sinds ik eyeshadowsticks ontdekte, draag ik niets anders meer. Ze zijn even elegant als de traditionele eyeliner, maar een stuk vergevingsgezinder én sneller. Ze lijken op dikke potloden met een romigere formule, waardoor je tijd hebt om foutjes bij te werken of - zoals ik ze meestal aanbreng - het lijntje met een fijne kwastje nog nét iets verder door te trekken voor een nonchalante cateye. Mascara erbij et voilà: oogmake-up ging nog nooit zo vlot. Extra tijd die je kan doorbrengen met de kinderen, een kopje koffie, de krant of - we wonen nu eenmaal in België - in de file.

1. Chanel, Stylo Ombre et Contour, 33 euro bij chanel.com

2. Babor, Eye Shadow Pencil, 18,90 euro bij babor.com

3. Nyx Professional Makeup, Jumbo Eye Pencil, € 6,20 bij Di

Stap 3: bronzer (> 1 minuut)

Skip de contour, highlight, blush en kies voor een multifunctionele crèmebronzer. Door de crèmetextuur krijg je een zacht glanzend effect, terwijl de tint - die doorgaans net iets donkerder is dan je eigen huidskleur - je teint opwarmt en van een frisse blos voorziet. Breng aan op de jukbeenderen, het voorhoofd en de slapen (en een héél klein beetje op de neusbrug) voor een gezonde, zomerse gloed.

1. Anastasia Beverly Hills, Cream Bronzer, 37,35 euro bij ICI PARIS XL

2. RMS Beauty, Buriti Bronzer, 30 euro bij Blooms & Blossoms

Stap 4: lipstick (> 1 minuut)

Het dagelijkse leven bestaat nog steeds uit een aaneenschakeling van mondmaskermomenten, dus laten we die lipstick liever voor wat het is. Tenzij... een lippenbalsem-en-kleurtje-in-één. Ze geven je lippen vorm en kleur, maar zijn transparant genoeg om zonder spiegeltje aan te brengen en geen enkele die het waagt om onder je mondkapje ongevraagd van locatie te veranderen.

1. Dior, Lip Glow, 36,90 euro bij ICI PARIS XL

2. KIKO Milano, Coloured Balm, 5,95 euro bij Zalando

Stap 5: haar (> 3 minuten)

Mits de juiste voorbereiding hoeft een good hairday weinig tot geen tijd te kosten. Was je haren zoals gewoonlijk met shampoo, maar kies daarna voor een glansspoeling in plaats van conditioner. Deze snelle watertjes hebben minder dan 10 seconden (!) inwerktijd en doen je haar glanzen als nooit tevoren. Dep je lokken vervolgens handdoekdroog en gebruik een no-blowdry-crème: die versnelt de droogtijd en voorkomt pluis. Zo kan je je haar aan de lucht laten drogen terwijl je je kroost klaarstoomt of naar het werk pendelt. Toch een paar plukjes perfectioneren? Geen probleem: dat doe je dankzij een draadloze stijltang in handtasformaat. Ideaal om te gebruiken nog snel voor je de auto uitstapt of in de toiletten van het werk.

1. GHD, Unplugged, 299 euro bij jochenvanhoudt.be

2. Gliss Kur, 7 Sec Express Repair Treatments, 7,99 euro bij Di

3. Bumble & Bumble, Don’t Blow It (H)Airstyler, 16,30 euro bij Parfuma

