Baanbrekende beauty: Lancôme verkoopt lippenstift-tool voor mensen met een handicap

Naar geschat leven er zo’n 50 miljoen mensen met een beperking, aldus cosmeticabedrijf Lancôme. Dat maakt voor hen dagelijkse handelingen, van je veters binden en haren kammen tot het opdoen van lippenstift of mascara, een echte uitdaging. Het merk, dat deel uitmaakt van de L’Oréal-groep, is daarom al jaren bezig aan een oplossing dat make-up aanbrengen voor iedereen gemakkelijker zal maken. En eindelijk is die er. Het merkt stelt nu trotst hun nieuwste innovatie voor: de HAPTA.

De HAPTA wat?

HAPTA is een precieze en slimme make-upapplicator ontwikkeld voor mensen die door een ziekte of een accident minder mobiel zijn in hun armen en/of handen. Een innovatieve én inclusieve ontwikkeling, want dat maakt het de allereerste beautytool ooit voor mensen met beperkte motorische vaardigheden.

Het is eigenlijk een soort robotarm die je bewegingen ondersteunt. Hierdoor kan je dus lippenstift aanbrengen op een stabiele manier. In de praktijk is deze beautytool ook wel vergelijkbaar met een gimbal, een toestel dat stabiele videobeelden met je gsm mogelijk maakt. Diezelfde technologie is trouwens eveneens gebruikt in de ontwikkeling van bestek voor mensen met beperkte motoriek in de handen en armen. Wat het voor hen dus mogelijk maakt om zelfstandig te kunnen eten.

Hoe het nieuwe HAPTA-toestel precies in zijn werk gaat, kan je in het filmpje hieronder zien.

“Toegankelijk en aangenaam voor élke vrouw”

HAPTA werkt met een magneet en een klik-functie, waarmee je de lippenstift makkelijk kan bevestigen. Daarna kan je de positie instellen naar wens, want het toestel kan alle mogelijke kanten opdraaien. Deze positie etc. kan je opslaan en hoef je niet meer opnieuw in te stellen voor een volgende keer. Het werkt op ingebouwde batterijen, die het tot wel drie uur volhouden na het opladen. Je kan het dus zo’n tien keer gebruiken of ongeveer een uur continu gebruiken.

“Lancôme streeft er al jaren naar om elke vrouw een oplossing te bieden die voldoet aan haar behoeftes. En dat is nu mogelijk”, vertelt Françoise Lehmann, Lancôme Global Brand President. “Met de HAPTA gaan we nog een stapje verder en maken we beauty dus toegankelijker, maar ook aangenamer voor iedereen.”

De prijs is nog niet bekend, maar de applicator zou later dit jaar in verkoop gaan. Het blijft hier trouwens niet bij. Zo zou L’Oréal ook al bezig zijn aan de ontwikkeling van meer inclusieve en innovatieve make-uptools in de toekomst. “Inclusiviteit staat bij ons centraal”, klinkt het.

