(B)oops: hoe vaak moet je je beha wassen? Expert deelt de belangrijkste richtlijnen

Tijd voor eerlijkheid: hoe vaak was jij je beha’s? Na één draagbeurt? Na een week? Of wacht je er nog langer mee? Een vrouw die actief is op TikTok stelde dezelfde vraag en lokte zo een groot debat uit. Wij polsten bij Vanessa De Vuyst, pr-manager voor Marie Jo en PrimaDonna. “Je beha vangt veel zweet op.”

Op het sociale medium TikTok is een heuse discussie aan de gang. Die werd aangewakkerd door een Britse vrouw, genaamd Desyr. Zij vertelde het volgende in een filmpje: “Mijn vriendin zegt dat ze haar beha maar één keer op een jaar wast. Ik ben gechoqueerd ... en nieuwsgierig. Hoe doen jullie het? Ik moet het echt weten. Blijkbaar zitten er nogal verschillen op.”

Zeggen dat de video wat losmaakt bij TikTok-gebruikers is nog zacht uitgedrukt. De post werd honderden en duizenden keren bekeken, en kreeg ook tal van reacties, die gaan van ‘elke week’ tot ‘een keer per maand’. Sommigen zeggen dat het afhangt van het weer: hoe warmer, hoe meer ze zweten, en des te vaker lingerie in de wasmand gezwierd wordt. Anderen doen het pas “als hun beha niet meer zo fris ruikt”.

Voor een klaar en helder antwoord klopten we aan bij Vanessa De Vusyt, pr-manager bij de Belgische lingeriemerken Marie Jo en PrimaDonna. “Ik had de TikTok-video ook gezien”, zegt ze. “Het was grappig om te lezen dat de antwoorden alle kanten uitgingen. Blijkbaar is het een topic waar vrouwen niet veel over praten, en waar nog onduidelijkheid over bestaat.”

“Mijn advies: steek je beha’s na twee of drie keer dragen in de wasmachine. Als je ze langer draagt, is dat niet zo hygiënisch. Je beha zit vlak onder de oksel en vangt sowieso veel zweet op”, tipt Vanessa. “Hoeveel en hoe snel je transpireert, hangt af van persoon tot persoon. Kan het zijn dat jouw ondergoed iets langer proper blijft? Dat is mogelijk. Of ben je geneigd om je lingerie in de zomer nog sneller in de was te gooien? Ook dat is mogelijk.”

Verkorst je de levensduur van je beha niet als je hem vaak wast?

De TikTok-video heeft ons geleerd dat veel vrouwen in de praktijk langer wachten met een wasbeurt. Vanessa: “Er is ook een wijdverspreid misverstand: veel vrouwen denken dat ze hun beha’s niet te veel mogen wassen omdat ze dan sneller verslijten. Maar dat klopt niet.”

Verschil­len­de factoren bepalen de levensduur. De kwaliteit speelt een grote rol, net als de hoeveel­heid bustehou­ders die in je kleerkast liggen. Vanessa De Vuyst

De expert legt uit dat er tal van factoren zijn die de levensduur bepalen. “De kwaliteit speelt een grote rol, net als de hoeveelheid bustehouders die in je kleerkast liggen. Wie er een stuk of tien heeft, kan profiteren van voldoende rotatie. Heb je er maar twee? Dan moet je ze geregeld afwisselen en blijven ze minder lang mooi.” Over het algemeen geldt: als je bustiers op de juiste manier wast, kunnen ze gerust een jaar of langer meegaan.

Dit is hoe je je beha best wast als je hem in goede staat wil houden. “Vouw de cups niet in elkaar”

Er bestaat een handig trucje om te checken of je beha nog van goede kwaliteit is en nog voldoende ondersteuning biedt: je moet de elasticiteit controleren. “Bijna iedereen gaat ervan uit dat de stevigheid en steun afkomstig is van de schouderbandjes. Wel, dat is fout. Die bandjes staan maar in voor twintig procent van de steun.”

“De overige tachtig procent wordt bepaald door de omtrek. Die band moet horizontaal om de rug zitten, en je moet er nog twee vingers kunnen ondersteken. Wanneer de band niet meer honderd procent horizontaal zit en omhoog kruipt, is de elasticiteit eraan. Heb je daar meteen last van? Dan draag je waarschijnlijk de foute maat.”

Dankzij een correcte wasbeurt kan je de elasticiteit zo lang mogelijk in orde houden. “Heet water verzwakt de vezels in je lingerie én dus de elasticiteit. Vandaar kies je het best voor een fijnewasprogramma van 30 graden Celsius. De droogkast is ook de vijand, aangezien warme lucht hetzelfde effect heeft als warm water.”

“Aan de lucht drogen is de beste oplossing. Zit er haast achter? Gebruik dan een haardroger die koude lucht blaast. Zo zal je beha sneller drogen, zonder dat de vezels afzwakken.”

Nog een laatste fout die Vanessa wil corrigeren: “Veel vrouwen vouwen hun cups dubbel en klikken ze dan in elkaar. Da’s niet goed, want dan leg je je beha onder spanning in de lade. Eigenlijk moet je die open neerleggen, zodat je verschillende beha’s op elkaar stapelen. Dan staat het materiaal niet onder druk.”

