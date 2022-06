Axana woont knus op 30 vierkante meter, zonder verwarming of badkamer. “Ik hoef niks groters”

Dertig vierkante meter of niet eens zo groot als een dubbele garage, zonder centrale verwarming of warm water: voor Axana en haar vriend is dat genoeg om in te wonen, met de natuur als dichtste buur. Ze richtten hun minihuisje in met spullen die ze kregen, ruilden, vonden of uit de kringwinkel haalden, en maakten er zo een kleurrijke en budgetvriendelijke oase van rust van. “Door op overgrootmoeders manier te wonen, zijn we ­minder gejaagd en beleven we alles intenser.”

Het is een stralende dag als we op bezoek zijn bij Axana. Als we op haar toestappen en de moestuin, de schapenweide, de velden en het bos achter haar zien, begrijpen we meteen dat ze zich allesbehalve opgesloten voelt in het huisje van amper 30 vierkante meter.

(Lees verder onder het kaderstuk.)

Wie is Axana? • Axana studeert verpleegkunde. Ze woont sinds 2020 met haar vriend Paski en hun katten Flokke en Chili bij zijn ouders in het West-Vlaamse Oostkamp. Beiden zijn 27. • Hun verblijf in de tuin heeft een oppervlakte van amper 30 m². Naast een keukentje en bureauhoek is er enkel een zithoek. Op een mezzanine, waar je niet eens kan rechtstaan, slaapt het koppel. Een badkamer met toilet is er niet. Daarvoor gaan ze op bezoek bij de (schoon)ouders. • Omdat de constructie niet op wielen staat, is het officieel geen tiny house. Volledig scherm © Stefanie Faveere

“Het toont ook groter door het hoge plafond, maar vooral door de vele ramen die uitgeven op het terras en het vergezicht op de natuur. Bovendien zijn die 30 vierkante meter een hele verbetering in vergelijking met waar we vandaan kwamen”, vertelt ze. “De dag dat ons land door corona op slot ging, konden Paski en ik net op tijd terugkeren uit Zuid-Afrika. Omdat ik een grote reis wilde maken, had ik vooraf mijn appartement opgezegd en de hele inboedel verkocht. Er zat daarom niets anders op dan met ons ­tweetjes op zijn kamer te logeren.”

Toen bleek dat ze daar langer moesten blijven dan verwacht, stelden Paski’s ouders voor om het gebouwtje in de tuin niet als keramiekatelier voor zijn mama in te richten, maar als liefdesnestje voor het koppel. “Dat vond ik fantastisch. Zij kochten de materialen en wij werkten alles af. Vaak met spullen die we ergens vonden of voor een prikje op de kop konden tikken. Bij de inrichting pakten we het net zo aan. Waarom ook niet? Het is niet omdat iets niet meer perfect is dat het niet meer kan dienen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Dat ze op die manier veel geld uitspaarden, was mooi meegenomen. Ook vandaag leven Axana en Paski goedkoop. “Centrale verwarming is er niet. We hebben enkel een houtkachel waarvoor we zelf de blokken kappen en aanmaakblokjes maken met watjes en overschot van kaarsvet. Tijdens de winter moet er elke ochtend iemand uit bed om het vuur in gang te steken. Ook een koffietje zetten vraagt geduld. We malen de bonen met de hand en ons enige warme water komt van een waterkoker. Door op overgrootmoeders manier te wonen, zijn we ­minder gejaagd en beleven we alles intenser.”

“Weet je, ik zou dit nog moeilijk kunnen missen. Ik heb hier niet ­alleen geleerd om bewuster met alles om te springen, maar ook dat ik helemaal niet zoveel ruimte nodig heb. We namen ons voor om hier vijf jaar te blijven, maar als volgende stap zullen we waarschijnlijk geen appartement kopen. Veeleer een grote caravan of mobilhome om als rijdend huis te gebruiken en overal rond te trekken.”

Oorlogsvondsten

Volledig scherm © Stefanie Faveere

“De tv-kast in zachtgroen lieten de Duitsers tijdens WO II achter in een schuur. Ik hou van kleur en heb er geen problemen mee om ze door elkaar te gebruiken. Dat is ook de reden waarom ik gek was op onze zetel, die ik ruilde met een vriendin. De salontafel mocht ik voor een prijsje van haar overnemen. Het tapijt komt van bij Maisons du Monde. Die winkel past normaal niet binnen ons budget, maar dit werd verkocht voor de helft van de prijs.”

Sprintrecord

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De vintagekast waarin hun platencollectie zit, is een van de vele meubels met een anekdote. “Ze zou pas de volgende dag te koop komen in de kringwinkel. Drie kwartier op voorhand stond ik op post. Toen de deuren openden, liep ik de spurt van mijn leven en het lukte”, lacht Axana. De trap is een oude zoldertrap, verstevigd met een overschotje van de rekken die in de keuken zijn verwerkt. Onder de nok heeft het koppel hun slaapruimte. “Als het snikheet is, verhuizen we naar een hangmat in de tuin.”

Doe-het-zelfcreaties

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De keuken is van eigen makelij. “Voor we het tuinhuis omvormden, stonden er metalen rekken. Ik spoot ze zwart en gebruikte ze als basis. Een vriend, die schrijnwerker is, deed ons houten legborden en een aanrecht cadeau. Het fornuis kocht mijn papa op een rommelmarkt.”

Mini-jungle

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Door de vele planten heeft het koppel nog meer het ­gevoel in de natuur te wonen. “Ik ruil stekjes met vriendinnen en moet me ­inhouden om er niet altijd maar meer bij te zetten of ons minihuisje wordt nog een mini-jungle. Op de achtergrond het bureau met een blad dat ze aan de kant van de weg vonden. “Nu ik weer studeer, komt al die plek goed van pas.”

Shop de stijl

Volledig scherm © rv

1. Arabisch sfeertje



De veelkleurige sofa is een van Axana haar favorieten. Deze Madurai heeft nog meer Arabische looks. Het leuke is dat je de zes verschillende onderdelen uit elkaar kan halen. Ideaal voor als er veel bezoek is.

969 euro - maisonsdumonde.com

2. Kijk omhoog

Wie weinig plaats heeft, kan die ook in de hoogte zoeken door spullen of decoratie op een hangschaal te zetten. Vergeetkousen kunnen die eveneens gebruiken om daar altijd de sleutels te leggen. Deze van vtwonen is van gehamerd staal.

3. Voor snelle beslissers

Axana moest rennen om als eerste bij de kast te zijn die De Kringwinkel verkocht. Bij vintagemeubilair komt het er wel vaker op aan om snel te zijn. Daarbij helpt het natuurlijk als je de juiste adresjes kent. Viva Las Vintage is daar een van. Daar staat – momenteel toch nog – deze kast te koop voor € 395.

Toon ons jouw bijzondere huis Heb je een bijzonder huis en wil je graag het verhaal erachter vertellen? NINA zoekt lezeressen met een uitgesproken interieur: een woonkamer met alleen ­tweedehandsmeubels, een roze badkamer … Stuur enkele foto’s naar woonjournalist bjorn.cocquyt@dpgmedia.be en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. ­Misschien komen we langs.

Lees ook: