Astrologe geeft relatieadvies aan (single) Weegschalen: “Het is niet gek dat ze vaak een crush hebben”

“Na een eerste date ben ik helemaal verkocht ... of schrijf ik iemand volledig af.” Na verschillende relaties is Wout* (28) single and ready to mingle. Zijn sterrenbeeld? Weegschaal. Astrologe Cato Vermeulen analyseert hem op basis daarvan én geeft hem gericht relatieadvies. “Sterrenbeelden die tegenover elkaar staan in de dierenriem, voelen zich instant tot elkaar aangetrokken.”

Staat liefde in de sterren geschreven? In NINA’s nieuwe reeks ‘Astrolove’ nemen we met een ervaren astrologe het liefdesleven van gewillige Vlamingen onder de loep. Matchen hun sterrenbeelden? Welke sterktes en conflicten voorspellen de planeten voor hen? Astrologe Cato voegt ook algemene tips voor elk sterrenbeeld toe.

Wout (28) groeide op in Brussel, een chaotische stad die hem naar eigen zeggen gevormd heeft. Hij beschrijft zichzelf als een rustig persoon, bij wie er intern vanalles woedt. “Ik denk heel veel na. Soms misschien iets te veel. Daarom ben ik graag alleen; ik heb graag mijn eigen space. Toch heb ik het ook nodig om sociaal te zijn.”

De datinggeschiedenis van Wout

Wout heeft twee serieuze relaties van twee jaar gehad. “De eerste was mijn jeugdliefde, een Leeuw. Ik was meteen verliefd op haar, en dat was zeer intens”, blikt hij terug. “We waren heel vaak samen. Hoewel onze karakters geen ideale match waren, was dat een zeer mooie eerste relatie.”

Nadien bleef hij zo’n twee jaar single, voor hij iemand anders leerde kennen. Een Ram. “In deze relatie zijn mijn gevoelens langzaamaan gegroeid. Ze zeggen dat Ram en Weegschaal goed samengaan, en dat heb ik zelf ook gemerkt. We waren heel compatibel, vond ik.” Aanvankelijk was zijn ex heel onafhankelijk, maar toen ze zich te hard naar hem begon te schikken, doofden Wout zijn gevoelens. “Ze stemde haar planning volledig op mij af, liet vriendschappen verwateren, ... Ik heb graag dat mijn lief haar eigen leven blijft leiden.”

Quote Als ik een crush heb, blijf ik trouw aan die persoon. Zelfs als er niks is tussen ons. Wout (28)

Die kwaliteit zoekt Wout dan ook in een potentiële partner. “Ik zou iemand willen daten die onafhankelijk is, maar die ik toch voldoende aandacht moet en kan geven. Het spreekt mij ook heel erg aan als een vrouw veel belang hecht aan haar familie of vrienden, die dan ook een soort familie zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

Crushmachine

Momenteel is Wout volop aan het daten. “Ik vind meisjes fantastisch, ik heb dus constant een crush op iemand. En als ik een crush heb, gaat dat heel ver. Soms waait het over na enkele dagen, soms duurt het maanden. Zolang het duurt, blijf ik trouw aan die persoon. Zelfs als er niks is tussen ons, focus ik mij alleen maar op die ene persoon. Ik geef mezelf dan geen ruimte om mij open te stellen naar anderen toe, en dat vind ik jammer.”

Afgelopen week ging Wout op date met een Kreeft, en dat ging goed. “Ik heb het gevoel dat ik met iedereen wel match op een zekere manier. Het probleem is dat ik na een eerste date ofwel helemaal verkocht ben, ofwel iemand volledig afschrijf. Dat vind ik soms wel jammer, want een eerste date is altijd moeilijk. Iemand kan gestrest of niet helemaal haarzelf zijn, en gevoelens kunnen groeien. Als ik voel dat de andere persoon te hard into mij is, vind ik dat vaak ook een afknapper. Dan verlies ik zelf mijn interesse.”

Astrologe Cato geeft datingadvies voor Weegschalen

“Een Weegschaal is het enige sterrenbeeld dat géén dier of mens is”, begint astrologe Cato. “Zij hebben dan ook niet zo veel dierlijke kwaliteiten, zoals een Leeuw die bijvoorbeeld heel dominant en lui kan zijn. Toch zijn een Leeuw en een Weegschaal een goede match: ze zijn beiden heel speels en houden van grapjes. Net zoals Weegschaal heeft Leeuw een groot hart om te geven. Het is dus niet zo gek dat de jeugdliefde van Wout een Leeuw was.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Astrologe Cato Vermeulen.

“Weegschalen zijn charmant, grappig en sociaal en willen graag het leven delen met andere mensen. Een valkuil is dat ze zich kunnen verliezen in de ander, of te hard aan people pleasen doen. Ram en Leeuw zijn op dat gebied het tegenovergestelde: die beide tekens zijn juist vrij egocentrisch. Dat kan een eventuele valkuil zijn voor hun relaties met een Weegschaal. Of die tegenstrijdigheden zijn juist goed, omdat je zo juist lessen kan trekken. Weegschaal kan leren zichzelf minder aan de kant schuiven, Leeuw gaat zo misschien meer rekening houden met de ander. Met te veel gelijkenissen kan een relatie al snel saai worden.”

(Lees verder onder het kaderstuk.)

Compatibiliteit op basis van je element “Wout is Weegschaal, een luchtteken, en zijn exen waren Ram en Leeuw, beide vuurtekens. In het algemeen zien we dat lucht- en vuurtekens heel compatibel zijn, en hetzelfde geldt voor aarde- en watertekens. Ook tekens met hetzelfde element zijn vaak een goede match, bijvoorbeeld Weegschaal en Tweelingen, beide luchttekens.” “We zien tegelijk dat sterrenbeelden die tegenover elkaar staat in de dierenriem, zoals Weegschaal en Ram, Schorpioen en Stier, Maagd en Vissen, zich vaak instant tot elkaar aangetrokken voelen. Op lange termijn kan het wel zijn dat, eens de eerste vonken en passie zijn gaan liggen, ze voelen dat ze misschien toch niet helemaal gemaakt zijn voor elkaar.” Vuurtekens: Leeuw, Ram en Boogschutter Luchttekens: Tweelingen, Weegschaal, Waterman Watertekens: Vissen, Kreeft en Schorpioen Aardetekens: Stier, Maagd en Steenbok Volledig scherm © Getty Images

“Ik vind het interessant dat Wout zegt dat zijn ex, de Ram, haarzelf verloor in de relatie in plaats van hij, want stereotiepe Rammen zijn juist heel onafhankelijk. Ze kunnen supersterke persoonlijkheden hebben en echte leiders zijn. Ze nemen ruimte in zonder zich daarvoor te verontschuldigen, al moeten sommige Rammen dat gaandeweg nog leren. Ze kunnen vaak ook verschillende maskers hebben. Ze passen zichzelf aan afhankelijk van bij wie ze zijn. Hoewel ze een sterke persoonlijkheid hebben, zijn ze in staat voortdurend te veranderen.”

Quote Weegscha­len flirten zichzelf soms per ongeluk in een relatie omdat ze zodanig speels en sociaal zijn. Astrologe Cato Vermeulen

“Het is niet zo gek dat Wout vaak een crush heeft. Weegschalen houden van flirten, daar zijn al vaak grapjes over gemaakt. Er wordt dan weleens gegrapt dat Weegschalen zichzelf soms per ongeluk in een relatie flirten, omdat ze zodanig speels en sociaal zijn. Anderen kunnen hun signalen daardoor soms fout interpreteren.”

“Een goede partner voor een Weegschaal zou een Stier zijn. Op het eerste gezicht zou je denken van niet, omdat het een aardeteken is. Maar Stier en Weegschaal worden beide beheerst door Venus. Die planeet staat voor relaties, maar ook voor schoonheid en kunst. Misschien hebben ze dus wel eenzelfde appreciatie voor interieur of mode.”

Over astrolove In deze reeks geeft astrologe Cato Vermeulen datingadvies op basis van het sterrenbeeld. Voor ze zelf met iemand op date gaat, analyseert ze altijd eerst hun birth chart of geboortehoroscoop (iemands astrologisch profiel, afhankelijk van de plaats en tijd waar hij of zij geboren is, red.) Cato: “Op die manier weet ik of onze match potentieel heeft en wat voor vlees er in de kuip ligt. Ik heb al charts voor mij gehad waarvan ik dacht: wauw, in theorie zouden wij een perfecte match kunnen zijn, maar dat bleek dan in realiteit niet te kloppen. Andersom heb ik bij klanten ook al charts gezien met veel uitdagingen en moeilijkheden, die toch een heel sterke relatie bleken te hebben.” “De theorie kan dus vaak verschillen van de praktijk. Veel hangt ook af van de timing: in welke levensfase iemand zit, wat zijn of haar bewustzijnsniveau op dat moment is en de bereidheid om aan zichzelf en de relatie te werken. Vooral die laatste factor is erg belangrijk.” Idealiter brengen we ook verschillende componenten in rekening als we kijken naar astrologische compatibiliteit: het maanteken, de ascendant, ... Om het niet te complex te maken, beperkt Cato zich voor deze reeks tot iemands sterrenbeeld of zonneteken. Meer weten? Contacteer Cato via haar website. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door cato | astrologer & coach (@catcaitlinn) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: