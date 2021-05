Astrid en Bram Coppens, trotse ouders van Billie-Ray, ontwerpen samen kinderkleding: “Genderneutraliteit vonden we heel belangrijk”

Regisseuse Chloé Zhao kiest opvallend schoeisel om Oscar te ontvangen. Modejourna­list: “De witte sneaker is een icoon”

27 april Gisteren schreef de Chinese Chloé Zhao (39) geschiedenis op de 93e editie van de Oscars: ze won als eerste vrouw van Aziatische afkomst en als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regisseur. Alsof dat nog niet opvallend genoeg was, sprong ze er ook uit met haar outfit: een prachtige beige jurk met ... witte sneakers. Beide van Hermès. Zhao bewijst zo dat je een wit paar sneakers naar élke gelegenheid kan dragen en dat ze een must zijn in elke kleerkast. Modejournalist David Devriendt legt uit hoe die schoen zo veelzijdig werd. “De witte sneaker is een blank canvas.”