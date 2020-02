ASOS jurk razend populair na kledingkeuze van Britse politica

Ann Laenen

07 februari 2020

11u00

Bron: The Independent 0 Nina Een zwarte, off-the shoulder, geplooide jurk is razend populair op ASOS sinds de opschudding rond Tracy Brabin. Zij droeg deze week een zwarte jurk die haar rechterschouder blootlegde. Dat was volgens sommigen niet op zijn plaats in het Britse Parlement.

Tracy Brabin, een Britse politica, kreeg de volle lading toen ze haar rechterschouder liet zien tijdens een speech in het Lagerhuis van het Britse parlement. Op Twitter werd ze overspoeld door seksistische kritiek. Ze werd er zelfs van beschuldigd rechtstreeks van een feestje te komen.

De commotie ontstond nadat iemand een tweet over haar kledij de wereld instuurde: “Is dit echt geschikte kleding voor het parlement?”. Anderen reageerden met: “Het lijkt erop dat ze gisteren seks had op een vuilbak achter de kroeg.” Brabin leverde een virale respons, onder vermelding: “Sorry dat ik geen tijd heb om te antwoorden op jullie commentaar, maar ik kan bevestigen dat ik geen slet ben, niet gedronken heb of niet op het punt sta om borstvoeding te geven. Wie wist dat mensen zo emotioneel konden worden over een schouder...”



Kritisch of ondersteunend

Sindsdien stijgen de verkoopcijfers van een gelijkaardige jurk op ASOS die 35 pond kost (in België kost de jurk €48,99). Brabin’s tweet over haar jurk leverde meer dan 89.000 likes op, bijna 9.000 retweets en duizenden commentaren, waarvan sommige kritisch waren en andere ondersteunend.

“Dit is alledaags seksisme op zijn slechtst en het moet stoppen”, gaat Brabin verder. “Het is belangrijk dat ik reageer omdat veel vrouwen in het land, over de hele wereld, niet de kans hebben om op te komen tegen mensen die hen betuttelen. Er is veel te bespreken en ik weet dat als het mijn voorganger, Tom Watson, was, niemand het over de kleur van zijn das zou hebben”, besloot de politica.

Ook fan van de jurk? Shoppen kan hier.