Exclusief voor abonnees

Artsen klagen ‘borstvoedingsmaffia’ aan: “Ja, moedermelk is het allerbeste. Neen, kunstmelk is niet slecht”

“Er bestaat een borstvoedingsmaffia die kinderen overal ter wereld borstvoeding wil laten drinken”

Bieke Cornillie

02 augustus 2019

17u39

42