Artificiële intelligentie verandert gewone foto’s in naaktfoto’s. Expert licht toe wat je kan doen tegen ‘nudification’

‘Revenge porn’ kenden we al: naaktfoto’s die zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. Nu is er een nieuwe tendens die ongetwijfeld nog meer angst zaait: nudification. Valse naaktfoto’s die gemaakt worden door artificiële intelligentie. Professor aan de faculteit rechten Catherine Van de Heyning (UAntwerpen) vertelt wat we hiertegen kunnen doen. “Het heeft dezelfde gevolgen als een fysieke aanranding.”

Naaktfoto’s van iemand zonder toestemming verspreiden is één ding. Beelden manipuleren zodat het lijkt alsof het naaktfoto’s zijn, is echt next level. En toch kan het. Deepfaking is een techniek waarbij artificiële intelligentie gebruikt wordt om bestaande beelden te veranderen. Met computersoftware of apps is dit helemaal niet zo moeilijk. Denk maar aan Snapchat of Instagram, waarbij je door een filter het gezicht van een andere persoon op het jouwe kan plaatsen, of jezelf kan zien als iemand van het andere geslacht.

Met deze techniek is het dus ook mogelijk om valse naaktfoto’s te maken: een gewone foto (waarop je kleren draagt) kan makkelijk én realistisch bewerkt worden zodat het lijkt alsof je naakt bent. ‘Nudification’ wordt het genoemd. Volgens Catherine Van de Heyning (jurist, professor aan de Universiteit van Antwerpen en subsituut-procureur des konings bij het parket in Mechelen met een specialisatie in de verspreiding van naaktbeelden) is het een opkomend fenomeen in België.

Hoe werkt het?

Er wordt gebruikgemaakt van GAN-systemen, een technologie binnen de artificiële intelligentie die de menselijke verbeelding nabootst. Zo’n systeem begint bij nudification met het zoeken naar de kleren in een foto. Eens die gevonden zijn, worden deze weggewerkt, waarna borsten en een vulva worden toegevoegd, op de anatomisch correcte plaatsen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van bestaande beelden van naakte vrouwen, en die zijn er door de porno-industrie in overvloed.

Volgens Catherine Van de Heyning is deze techniek helemaal niet nieuw: “Een beeld bestaat uit pixels, eentjes en nulletjes die gemanipuleerd kunnen worden. Denk maar aan de foto’s in glamourmagazines die bewerkt worden om bijvoorbeeld vollere lippen te bekomen. Bij nudification ga je eigenlijk een stap verder. Een machine gaat dan zoeken naar een naaktbeeld in een database dat op gebied van houding of afmetingen zou kunnen matchen met een aangeklede foto. De beelden worden zo op elkaar gemanipuleerd dat ze gaan versmelten tot één foto.” Het gevolg: een realistische valse naaktfoto, een deepnude.

Quote Er zijn applica­ties waarbij je gewoon door met je camera op iemand in te zoomen, een persoon virtueel kan ontkleden. Catherine Van de Heyning

De deepfake-technologie is afkomstig uit de entertainmentindustrie waar echte computergenieën aan de slag gaan met digitale beelden om spectaculaire filmscènes creëren. Intussen is deze technologie echter voor iedereen beschikbaar in eenvoudige apps of programma’s, waardoor we allemaal makkelijk een deepfake of een deepnude kunnen maken. En dat gaat ver, volgens de professor: “Je hebt evengoed applicaties waarbij je zelfs geen foto meer nodig hebt, maar je gewoon door met je camera op iemand in te zoomen, een persoon virtueel kan ontkleden.”

“We zien dat deze applicaties enerzijds gebruikt worden voor entertainment of seksuele fantasieën, maar het kan ook kwaadwillig gebruikt worden om mensen te treffen of wraak te nemen door ze te verspreiden alsof het echte naaktfoto’s zijn of zelfs om mensen af te persen”, zegt de professor. “Die beelden zijn soms zo geloofwaardig, dat mensen het idee hebben dat niemand hen gaat geloven als ze zeggen dat ze niet echt zijn.”

Quote Vrouwen ondervin­den meer negatieve gevolgen nadat hun naaktbeel­den gedeeld worden. Daardoor ‘loont’ het meer om fake beelden van hen te versprei­den. Catherine Van de Heyning

En je raadt het al: vooral vrouwen worden daar slachtoffer van. Dat heeft volgens de professor niks te maken met de software, maar meer met de impact die een (valse) naaktfoto heeft voor een vrouw: “Vrouwen ondervinden meer negatieve gevolgen nadat hun naaktbeelden gedeeld worden: het kan leiden tot het verlies van een job of relaties, maar ook tot depressie of suïcidale gedachten. Daardoor ‘loont’ het ook meer om dergelijke beelden te verspreiden.” Van de Heyning stelt zelfs dat de gevolgen van een gedeelde naaktfoto dezelfde kunnen zijn als die van een fysieke aanranding.

‘Een bedreiging voor alle vrouwen’

Gelukkig komt er stilaan meer aandacht voor dit opkomende fenomeen, waardoor sommige applicaties verwijderd worden. Maar dat betekent jammer genoeg niet dat we nu gered zijn, want er circuleren genoeg alternatieven online. Een site die het mogelijk maakt om zo’n valse naaktfoto te creëren, kreeg de eerste zeven maanden van dit jaar zo’n 38 miljoen bezoekers. De site geeft aan makkelijk en snel iedereen virtueel in hun blootje te kunnen zetten. Een bedreiging voor alle vrouwen, zo was op de site zelf tot voor kort te lezen. Heftig. Maar kunnen we ons hiertegen beschermen? Voorkomen dat je foto’s gebruikt worden om zo’n vals beeld mee te maken, is volgens Van de Heyning moeilijk. “Eens je foto’s online staan, kan je weinig doen om jezelf te beschermen”, zegt ze. Maar dat wilt niet zeggen dat alle hoop verloren is.

Quote Het versprei­den van een naaktfoto is strafbaar, of het een echt beeld of een vals beeld is, doet er niet toe. Catherine Van de Heyning

Wat kan je doen?

“Als er een deepnude van jou gemaakt wordt, kan je eerst en vooral de authenticiteit van deze foto ondermijnen door bijvoorbeeld de oorspronkelijke foto publiek te delen”, zegt de expert. Daarnaast bestaan er volgens haar intussen ook onlinetools waarmee je kan testen of een foto gemanipuleerd is. Door dit te doen met jouw deepnude, kan je dus aantonen dat het gaat om een vals beeld.

“Ten tweede kan je die beelden ook laten verwijderen door de provider. Of het nu TikTok, Instagram of Facebook is, je kan hen vragen om niet enkel de post te verwijderen, maar ook het beeld. Elk beeld kan op basis van een bepaald algoritme worden omgevormd tot een unieke code van cijfers en letters. Bedrijven zoals Facebook of sommige pornosites zoals Pornhub kunnen een beeld analyseren en terugbrengen tot diezelfde unieke code. We noemen dat hashen. Een beeld krijgt daardoor een hashcode die zij kunnen ingeven in hun platform en elk beeld dat hetzelfde is, wordt automatisch verwijdert.”

Quote Op dit moment wordt zelfs gewerkt aan fakeporn-technolo­gie, waardoor je met een VR-bril een virtuele seksuele beleving kan ervaren. Catherine Van de Heyning

Wie toch het idee heeft om iemand virtueel uit te kleden denkt beter twee keer na, want er zijn ook strafrechtelijke gevolgen. “Het verspreiden van naaktfoto’s is strafbaar volgens het Strafwetboek. Of het een echt beeld of een vals beeld is, doet er niet toe. Bovendien is het ook een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, de GDPR-wetgeving. Je gezichtskarakteristieken zijn persoonsgegevens en je mag die niet zomaar verwerken of op een naakt lichaam plaatsen”, zegt Van de Heyning. Daders riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar. En die kan oplopen tot tien jaar wanneer er verzwarende omstandigheden zijn, zoals een minderjarig slachtoffer of als de foto’s gemaakt zijn met het doel om iemand kwaad te doen of om een financieel voordeel te verkrijgen.

Virtuele porno?

Volgens de professor blijft het in de toekomst niet bij valse naaktfoto’s: “Op dit moment wordt zelfs gewerkt aan fakeporn-technologie, waardoor je met een VR-bril een virtuele seksuele beleving kan ervaren, volledige gebaseerd op de deepfake-technieken. Je foto kan dus gebruikt worden om een valse pornovideo te maken en dat is een ernstige overschrijding van je eigen seksuele integriteit en beleving.” Een eng vooruitzicht, dat volgens professor Catherine Van de Heyning enkel te voorkomen is door deze technologieën te verwijderen of te beperken, zodat ze niet door iedereen gebruikt kunnen worden.

Slachtoffers van het verspreiden van (valse) naaktbeelden kunnen terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of bij Child Focus als het gaat om minderjarigen.

Lees ook: