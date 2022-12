Antwerpse juwelen schitteren in nieuwe seizoen van Netflixserie ‘Emily in Paris’. “De ‘Gabriel’-ring is uniek”

Belgische mode doet het erg goed op de set van populaire Netflixserie ‘Emily in Paris’. Emily, het hoofdpersonage, flaneert niet alleen rond in een trui van Essentiel Antwerp. Zij en haar co-sterren dragen ook juwelen van het Antwerpse label NUE. Oprichtster Priyanka Mehta ontwierp zelfs een unieke ring voor acteur Lucas Bravo, die Gabriel speelt.

11.700 volgers heeft het Antwerpse juwelenlabel NUE op Instagram. Dat daar iemand tussenzit die in contact staat met de stylisten bij Netflixreeks ‘Emily in Paris’, wist oprichtster Priyanka niet. “Maar toen kreeg ik begin juni een e-mail van het team, in naam van de hoofdstyliste Marylin Fitoussi. Ik kon het eerst niet geloven. Too good to be true, dacht ik”, zegt Priyanka.

Volledig scherm Priyanka Mehta. © NUE

Toch niet: voor Priyanka het wist — en na een paar meetings — stuurde ze enkele diamanten juwelen op naar de set van ‘Emily’ in Parijs. Bestemd voor Emily zelf, gespeeld door actrice Lily Collins, haar Franse love interest Gabriel, gespeeld door Lucas Bravo, en zijn vriendin Camille, gespeeld door Camille Razat. De moderne en luxueuze maar toch edgy look van NUE zou bij de stylisten de doorslag gegeven hebben.

Volledig scherm © NUE

“Erkend worden door een trendsettende show zoals ‘Emily in Paris’ en dan nog gekozen worden voor Lily Collins, die het hoofdpersonage speelt, is zo ongelooflijk spannend”, zegt Priyanka. “Ik ben immens trots.” Als oprichtster en ontwerpster startte Priyanka haar Antwerpse label op in 2019. Ze wilde delicate, speelse juwelen creëren, die je elke dag kan dragen en die naar eigen zeggen de warmte van het goud en de schittering van de diamanten vangen. Om duurzaam te werken, gebruikt Priyanka gerecycleerd goud en labdiamanten.

Een ring speciaal voor Gabriel

In seizoen drie van ‘Emily in Paris’ zijn vier creaties van Priyanka te spotten. De ‘Anicia Oorbellen’ (1.980 euro) en de ‘Irene Bracelet’ (1.160 euro), beide gedragen door Lily Collins. De ‘Name Ring’ (2.020 euro), gedragen door Camille Razat, en de ‘Gabriel Ring’ (1.640 euro), gedragen door Lucas Bravo.

Volledig scherm Links: Lily Collins. © NUE

Die laatste is bijzonder: Priyanka ontwierp de ring speciaal voor Bravo himself. “Hij wilde een zegelring die niet te groot of zwaar was, wel elegant en minimalistisch." Inclusief een verborgen diamantje aan de binnenkant. Toen Priyanka op zoek was voor een naam voor haar ontwerp, zei Bravo: “Let’s call it Gabriel. It was made for him.” De acteur is duidelijk verzot op de creatie: hij draagt de ring overal, zoals op een shoot voor het magazine InStyle en toen hij te gast was op de Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live.

Volledig scherm Links: Lucas Bravo. © NUE

Priyanka’s creaties zijn in de serie in elk geval in goed gezelschap. Emily gaat ook in dit nieuwe seizoen gekleed in designeroutfits van Moschino tot Prada en Chopard. “Ik ben vereerd dat mijn designs samen met items van zulke grote huizen gedragen zullen worden. Heerlijk ook dat het team van ‘Emily in Paris’ zo’n diverse verzameling van talent wil tentoonstellen. Ik krijg nog altijd kippenvel wanneer ik erover praat”, zegt Priyanka.

Welk effect de verschijning van de juwelen zal hebben op de verkoop, kan Priyanka nog niet zeggen. De kleurrijke trui van Essentiel Antwerp, die een paar keer te zien was in de trailer voor seizoen drie, is in elk geval al uitverkocht. Dat belooft.

Je vindt NUE op Instagram en shopt de juwelen op deze website.

Lees ook: