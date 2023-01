Antwerpse fitnessclub helpt slachtoffers van mensenhandel. “Hopelijk voelen ze zich sterker”

Van overleven naar floreren. Dat is de missie van Katrien Sas. Ze is personal trainer bij de fitnessclub Bibi en ontwikkelde speciale sportlessen voor zes vrouwen die slachtoffer waren van mensenhandel. “Ik wil hen helpen om minder pijn te ervaren, zich sterker te voelen of meer rust in hun hoofd te creëren.”

Vrijdag 20 januari is een speciale dag voor Bibi. Dan organiseert de Antwerpse sportclub een les voor zes vrouwen die slachtoffer waren van mensenhandel. De vrouwen zijn allemaal in begeleiding bij Payoke vzw, een centrum dat slachtoffers opvangt en begeleidt.

“Wetenschappelijk onderzoek toont dat sport en beweging kan helpen bij traumaverwerking”, zegt Katrien Sas, een van de oprichters van Bibi én personal trainer met een masterdiploma orthopedagogie. Het probleem is dat veel vrouwelijke slachtoffers de stap naar sport niet durven zetten. “Bij Bibi proberen we daarom een veilige haven te creëren. Wij zijn een ‘fitstudio’ waar geen mannen komen. Alles is terracotta, roze of beige. Ja, er liggen gewichten en er staat een squat-rek, maar de rest van het interieur straalt huiselijkheid uit.”

“Bovendien doen we er alles aan om een comfortabele omgeving te creëren voor de vrouwen”, vertelt ze nog. “Vooraan de studio hebben we bijvoorbeeld een groot raam, maar daar hebben we gordijnen gehangen, zodat niemand zich bekeken of onveilig voelt tijdens het sporten.”

De 'ladies only' fitstudio Bibi opent de deuren voor slachtoffers van mensenhandel

Opnieuw in tune met hun lichaam

Payoke vzw deed vorig jaar al een pilootproject met Bibi en gelooft in de kracht van hun samenwerking. “Door het jarenlange misbruik zijn slachtoffers vaak de connectie met zichzelf en hun lichaam verloren”, reageert projectmanager Robbert Leysen. “Ze ervaren gevoelens van schaamte en van eenzaamheid, ze hebben weinig vertrouwen in zichzelf. Al sportend kunnen ze zichzelf herontdekken. Ze treden opnieuw in verbinding met hun lichaam.”

Katrien ontwikkelde een speciaal sportprogramma van tien weken, dat volledig werd aangepast aan de noden van de slachtoffers. Het traject doet het zachtjes aan en bestaat vooral uit een combinatie van krachttraining en ademhalingsoefeningen.

“Eerst had ik één-op-één sessies met alle vrouwen”, legt Katrien uit. “Het doel was om vertrouwen te creëren en om elkaar beter te leren kennen. Wie ben je? Wat doe je? Wat verwacht je van de sportlessen? Heb je last van pijn of blessures, waar we tijdens de trainingen rekening mee moeten houden?”

Daarnaast heeft elke vrouw een persoonlijke doelstelling vastgelegd. “Bij Bibi focussen we niet op zichtbare buikspieren of het aantal kilo’s dat je wilt vermageren. We hebben geen spiegels of weegschalen in onze studio. De vrouwelijke slachtoffers hebben dan ook als doel om minder pijn te ervaren, zich sterker te voelen of meer rust in hun hoofd te creëren. Dat is begrijpelijk, want die vrouwen hebben veel onzekerheden en financiële stress. Het is fijn als ze daar even niet aan hoeven te denken, als is het maar één uurtje per week.”

Weg van trauma, richting ontspanning

Als we Katrien vragen of ze ontroerd is door de schrijnende verhalen, slaakt ze een kleine zucht. “Tuurlijk wel, maar bij Bibi proberen we net om weg te stappen van het zware verleden van die vrouwen. Als een cliënt tijdens een ademhalingsoefening haar T-shirt omhoog trekt om te tonen of ze de oefening correct uitvoert, en ik zie drie grote littekens, dan begin ik bewust géén gesprek. Ze praten al zo veel over hun moeilijkheden, bij Payoke of met een psycholoog. Bij ons willen we de focus verleggen, weg van het trauma richting technieken die hen helpen te ontspannen.”

Links: Katrien. Rechts: personal trainer Anke, zij helpt ook bij de sessies.

