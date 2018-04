Antwerps Modemuseum gaat dicht tot 2020 Liesbeth De Corte

18 april 2018

Slecht nieuws voor fasthionista’s die wel houden van een museumbezoekje. Het Antwerps Modemuseum (MoMu) sluit de deuren tot 2020. Het gebouw ondergaat dan een grondige renovatie en uitbreiding.

“Ons museum heeft sinds 2002 steeds ingezet op tijdelijke tentoonstellingen. Wat veel minder aan bod kwam, was de extensieve MoMu-collectie die zo’n 30.000 objecten omvat”, reageert Kaat Debo, directeur van het museum. Tot nu toe was er geen plaats om al die objecten tentoon te stellen, maar in de toekomst komt daar dus verandering in. “Na de verbouwing zullen we vanaf 2020 ook op permanente basis het verhaal van de Belgische mode kunnen brengen en onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis geven.”

Volgens Luk Lemmens, voorzitter van De Museumstichting, wordt er ongeveer 800 m2 extra publieke kijk-ruimte gecreëerd. Daarnaast komt er een auditorium met uitschuifbare tribune, wordt de MoMu-bibliotheek uitgebreid en wordt de bookshop Copyright meer geïntegreerd in het MoMu. En voor de lekkerbekken: het museum krijgt ook een eigen shop en café.

Toch geen zin om op je honger te blijven zitten tot 2020? Dan kan je een tripje boeken naar Parijs. Het Musée des Arts Décoratifs pakt nog tot september dit jaar uit met een overzichtstentoonstelling over de Belgische modeontwerper Martin Margiela. In eigen land kan je vanaf september terecht in het Maurice Verbaet Center in Antwerpen voor de expo ‘SOFT? Tactiele Dialogen’. Daar kan je het werk van Belgische textielkunstenaars uit de jaren 70 en 80 bewonderen.