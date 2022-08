Antwerp Pride Parade start vandaag om de LGBTQIA+-gemeenschap te vieren: wat betekenen al die letters?

De Antwerp Pride viert haar vijftiende verjaardag. Tot en met veertien augustus hult Antwerpen zich dan ook in de kleuren van de regenboogvlag. Sinds de eerste Pride in 2007 is er heel wat veranderd, waaronder het letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te duiden. De afkorting begon oorspronkelijk met de letters LGBT, maar intussen zijn er heel wat letters bijgekomen.

“Iedereen kiest voor zichzelf welke letters en termen die gebruikt”, zegt communicatiemedewerker bij Çavaria Lousie Volckaert. Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties. “Er worden extra letters toegevoegd omdat er groepen zijn die zich niet voldoende gerepresenteerd voelen in het huidige letterwoord. Bij Çavaria gebruiken we bijvoorbeeld de letters LGBTI+, iedereen beslist dat voor zichzelf. Het belangrijkste is dat iedereen die je wil benoemen meegenomen wordt in het letterwoord.”

Maar wat betekenen al de letters van LGBTQIA+ juist? Çavaria beschrijft ze als volgt.

“Als je als vrouw romantisch en/of seksueel aangetrokken bent tot andere vrouwen, dan kan je jezelf lesbienne noemen. Deze term kan ook gebruikt worden voor mensen van andere genderidentiteiten, bijvoorbeeld non-binaire mensen.”

“Het woord gay is ontstaan vanuit het Engels voor ‘vrolijk’. De betekenis schoof op naar homoseksueel, en tegenwoordig wordt het woord ook door andere LBGTI+-personen gebruikt. Als je je seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelt tot personen met dezelfde genderidentiteit, dan kan je jezelf homoseksueel noemen. De term wordt vooral gebruikt door mannen die op mannen vallen.”

“Bi+ is een paraplubegrip (of koepelterm) die gebruikt wordt om iemands seksuele en/of romantische oriëntatie weer te geven. We spreken over bi+ wanneer een persoon romantisch en/of seksueel aangetrokken is tot personen van meer dan één genderidentiteit. Tot welke genderidentiteit je aangetrokken wordt, kan variëren doorheen de tijd en in intensiteit.”

“Onder de koepelterm bi+ vind je heel wat termen. Samen zijn ze het bi+-spectrum. Biseksueel betekent dat je aantrekking kan voelen tot mensen van meer dan één genderidentiteit. Sommige mensen verkiezen de term polyseksueel om aan te geven dat ze zich tot meerdere genderidentiteiten aangetrokken voelen. Als je het aspect genderidentiteit geen belangrijke factor vindt bij een potentiële partner, kan je jezelf omschrijven als panseksueel. Panseksuele mensen noemen zichzelf soms ‘genderblind’. Als je merkt dat je aantrekking verandert doorheen de tijd dan kan je die fluïde noemen.”

“Trans is een verkorte vorm van het woord transgender. De term beschrijft dat het geslacht dat je toegewezen werd bij de geboorte niet overeenkomt met je genderidentiteit. Als je bij de geboorte bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht toegewezen werd, maar je voelt je geen vrouw, dan ben je transgender. Let wel: bij personen gebruik je trans als een bijvoeglijk naamwoord om duidelijk te maken dat de persoon meer is dan transgender. Zeg dus ‘trans(gender) persoon’ en niet ‘een transgender’ of ‘een trans(gender)persoon’.”

“Het woord queer heeft verschillende betekenissen. Het is een manier om je genderidentiteit en/of seksualiteit te benoemen. Het wordt vaak als koepelterm gebruikt door mensen die nog zoekende zijn naar waar ze zich precies bevinden binnen het LGBTI+-spectrum. Daarnaast is het een politiek activistische stroming die vertrekt vanuit het verwerpen van de hetero- en cisgendernorm. De opvatting dat ieders genderidentiteit overeenkomt met de genderidentiteit die hen werd toegewezen op basis van hun geslachtsdelen bij de geboorte noemt men de cisnorm. De heteronorm is de maatschappelijke veronderstelling dat iedereen heteroseksueel is en voldoet aan de bijhorende (ongeschreven) sociale regels en verwachtingen.”

“De term intersekse beschrijft mensen van wie de geslachtskenmerken niet binnen de klassieke tweedeling mannelijk of vrouwelijk vallen. Waar de term DSD (differences of sex development) een medische definitie geeft, benadert de term intersekse de bestaande variaties in geslachtskenmerken meer vanuit een maatschappelijke en sociale blik. De term legt de nadruk op het feit dat een intersekse variatie een natuurlijk voorkomend fenomeen is, en dat personen met een intersekse lichaam geen medische operaties nodig hebben ‘ter correctie’. Intersekse variaties zijn simpelweg variaties waarbij het lichaam van een persoon niet volledig past binnen wat wij cultureel als typisch mannelijk of typisch vrouwelijk zien. Ze maken deel uit van het brede geslachtskenmerkenspectrum.”

“Iemand die aseksueel of ‘ace’ is, voelt over het algemeen minder of geen seksuele aantrekking voor iemand. Ze worden zelden seksueel opgewonden door een ander, of hebben zelden zin in seks met een partner. Dat betekent niet dat ze geen seks kunnen hebben, of nooit seksuele handelingen doen. Het betekent ook niet noodzakelijk dat ze een afkeer hebben van seks, het vies of verkeerd vinden. Het gaat niet over wat je kan of doet, maar over wat je voelt.”

“De plus staat voor alle personen en groepen die buiten de (cis)gender- en heteronorm vallen, maar niet onder een van de genoemde letters.”

Meer info over de verschillende termen vind je op de website van Çavaria.

