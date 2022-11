Anne zit sinds haar 16e in de menopauze. “Als vrouwen klagen over hun maandstonden denk ik: had ik ze nog maar”

Dankzij deze dikke truien blijft je verwarming uit: onze mo­de-ex­pert tipt de mooiste vanaf 40 euro

Nu de koude(re) dagen aanbreken en de verwarming (als het even kan) onaangeroerd blijft, grijpen we meer dan ooit naar een dikke trui. Het kledingstuk is perfect om heerlijk in te cocoonen, en als we de trends van dit jaar mogen geloven, ook nog eens erg stijlvol. Van fluffy tot dik grofgebreid of met een split en een print: overwinteren was nog nooit zo knus. Mode-expert Hilde Geudens verwarmt je alvast met een aantal toppers van truien.

