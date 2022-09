Anne en Claudes liefde begon als een tienerromance op afstand. “Toen hij van die trein stapte, was ik helemaal zeker”

Brent en Neles liefde startte met intense passie én intens conflict. “De eerste 365 dagen hebben we ruzie gehad”

Nele (28) en Brent (29) leren elkaar kennen op het toneel: hun personages worden verliefd, en zij ook. Maar terwijl Brent meteen verkocht is, vindt Nele hem eerst een ‘norse mens’. Plus, hij is hoogbegaafd, zij hoogsensitief, en in Brents familie woedt een storm. Het is een unieke cocktail die hen hun ontluikende gevoelens extra intens doet beleven. “Als toneeloefening moesten we twee minuten in elkaars ogen moesten kijken. Vanaf dan voelde ik vlinders in mijn buik.”

