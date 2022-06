Anne De Baetzelier omarmt het ouder worden: “Mijn schoonheid opende deuren, maar was ook een vloek”

Ze won in 1989 Miss België, in badpak. Nu, zoveel jaren later, straalt ze er in opnieuw in. Al was dat voor Anne De Baetzelier (57) geen evidentie. “Mijn grote vrees is dat mensen reageren van: ‘Wat wil zij, op haar leeftijd, nog bewijzen?’” In badpak op het strand vertelt ze over dat ouder worden. Ze sukkelt er soms mee, maar beseft ook dat het zorgt voor veel nieuwe levenswijsheid. En net daar is Anne voortdurend naar op zoek. “Ik wil loskomen van mijn ego. De ‘echte’ Anne moet naar boven komen.”