Ankes column: “Zijn coole imago ligt aan diggelen. Bijeengeveegd op de vloer van het kapsalon” Anke Michiels

09 december 2018

15u36

Bron: NINA 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Hij ziet er blauw uit. Dat wijst op een probleem met zijn ademhaling.” Bijna dertien jaar geleden. Een vroedvrouw in de verloskamer spreekt, ik hoor maar half wat ze zegt. Ik heb net vroeger dan verwacht een tweede zoon op de wereld gezet. In mijn armen ligt geen gezond krijsende baby. Hij kreunt, hapt naar adem, en heeft niet de juiste kleur. Diezelfde minuut wordt hij, gewikkeld in een witte doek, haastig meegenomen. “Hij moet aan de beademing. Nu.” En weg is hij.

