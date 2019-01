Ankes column: “Vakantiewerk betekent elke dag op tijd uit bed. Buiten zomer, jij binnen. En luisteren naar je chef” Anke Michiels

20 januari 2019

15u35

Bron: NINA 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Ik ga vakantiewerk zoeken”, werpt zoon die avond aan de eettafel op. Dat kan perfect vanaf dit jaar – hij wordt zestien in de zomer. Hij denkt aan een kruidenier in de buurt of een fastfoodrestaurant, maar hij wil ook afwassen in de horecazaak van zijn tante.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN