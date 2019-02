Ankes column: “Pas wanneer hij de simpele vraag ‘Hoe is het thuis?’ stelt, besef ik: het kind heeft last van heimwee” Anke Michiels

03 februari 2019

16u26

Bron: NINA 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Mag ik je even bellen, mama?” Een sms van oudste zoon. Sinds hij dit schooljaar op internaat woont, belt hij alleen voor dringende zaken. Of hij een nieuwe balpen mag kopen? En een zakje chips? Of hij dit weekend naar een fuif mag? Of we dat ene hoofdstuk van algebra nog eens kunnen uitleggen? En dan weerklinkt er wiskunde, vanuit de living in de ene stad naar een kamertje in de andere stad. 

