Ankes column: man in de lappenmand Anke Michiels

14 oktober 2018

15u09 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt. 'Telkens lonkt toch weer die sportzaal. Dat veld. Die goal. Die bal. Die ploeg. Die toog, ook'

Man is tijdelijk buiten dienst. Off duty. Een kapotte knie, twee krukken en mijn zachte zorgen zijn zijn deel. Het is niet de eerste keer dat hij in de lappenmand ligt. Zo krijgt een sportman weleens een arm tegen de wenkbrauw en dient een en ander aan elkaar genaaid. Wordt er al eens lelijk gevallen op zo’n handbalveld: een elleboog breekt, een schouder schiet uit de kom, een liesspier scheurt, een sleutelbeen knakt. Nu is de knie moe gespurt. Moe gesprongen. Moe geland.

Waardoor hij na een kleine operatie veroordeeld is tot platte rust. Een ideaal moment – hij kan rechtveren noch weglopen – om hem voorzichtig aan te spreken over een eventueel fin de carrière. Dat het misschien, zo op de leeftijd van eenenveertig, tijd is om de handbalschoenen aan de haak te hangen. Dat gebéúrde al een keer of drie, overigens. Maar telkens lonkt toch weer die sportzaal. Dat veld. Die goal. Die bal. Die ploeg. Die toog, ook. Daar worden nooit veel woorden aan vuilgemaakt: op een avond zie je hem gewoon weer zijn sportzak maken en de deur uit gaan. Ik heb hem nooit teruggefloten. Omdat het een wedstrijd is die ik niet kan winnen, zelfs al zou ik dat willen.

