Anke's column: Loslaten? makkie Anke Michiels

16 september 2018

16u30 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

‘En mis je hem niet te hard?’ Het moet zowat de meestgestelde vraag van de jongste twee weken zijn. Met oudste zoon op internaat, is het leven thuis inderdaad anders.

Er zit geen vijftienjarige met ochtendhumeur aan het ontbijt, er vliegt geen rugzak achteloos de gang in na de schooldag, er wordt niet lusteloos in de zetel gehangen, niet gevloekt boven huiswerk. Of op zijn mama, binnensmonds.

Maar evengoed wordt er niet gelachen bij het avondeten, omdat hij weer eens grappig uit de hoek komt. Er zijn geen gesprekjes, samen in de auto, op weg naar zijn sportclub. Geen moment waarop hij je zachtjes wenkt: ‘Kunnen we even praten?’ Ook al is dat vaak zijn manier om een paar nieuwe sneakers af te snoepen.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN