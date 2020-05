Anda (45) over haar man Christophe Lambrecht, een jaar na zijn dood: “Mocht je er vandaag nog zijn, dan zou je ons elke dag geruststellen”

Liefste Christophe,

Een jaar geleden stopte jouw grote, mooie hart met kloppen en stopte ook de wereld zoals wij hem

kenden. Onaangekondigd en genadeloos. Plots was er alleen nog ongeloof, leegte en verdriet. En de kostbare herinnering aan die heerlijke lach, die vele knuffels, die gouden stem en aan zoveel momenten samen.

Het is waar wat iedereen over je zei. Je was echt een ontzettend lieve en warme man. Je had de unieke gave om mensen op hun gemak te stellen. Of het nu goede vrienden, trouwe luisteraars of wildvreemden waren, iedereen kreeg moeiteloos jouw volle aandacht. En elke keer opnieuw gingen ze naar huis met het gevoel dat ze bijzonder waren. Ik vond dat indrukwekkend. Jij vond dat normaal.

Mocht je er vandaag nog zijn, dan zou je ons in deze vreemde tijden elke dag geruststellen met je diepe, warme stem.

Die betrokkenheid, jouw eenvoud en je oprechte warmte waren je grootste kracht. Als radiomaker, als vriend, als man, als vader, als broer, als zoon. Mocht je er vandaag nog zijn, dan zou je ons in deze vreemde tijden elke dag geruststellen met je diepe, warme stem. Alsof je zegt dat alles goed komt, zonder het uit te spreken. Je hebt het wellicht nooit beseft, maar je hebt bij iedereen die jou van ver of dichtbij gekend heeft, een diepe indruk nagelaten.

Ik was de gelukzak die jou elke avond mee naar huis mocht nemen. Je hebt me overladen met alle liefde van de wereld. Je grote hart voor anderen had je in de eerste plaats voor je gezin, voor mij en voor je drie parels van kinderen. Ze noemen jou de beste papa van de wereld. En ze hebben gelijk. Een zachte, lieve, grappige papa. Ik stond vaak te kijken hoe goed jij dat toch deed met hen. Je was zo trots op hen en zij op jou. Ze waren je constante lichtpunt, je absolute reden van bestaan. Ik ben blij dat in elk van hen een stukje van jou verder leeft.

Jouw plotse vertrek heeft ons allen doen beseffen dat we moeten koesteren wat we hebben en dat we ons leven hier warm moeten omarmen.

Je zachtheid en grote hart maakten je ook erg kwetsbaar en soms ook bang en onzeker. Je wou zo graag goeddoen voor iedereen, maar je hebt echt moeten leren dat je dat pas kan als je in de eerste plaats goed bent voor jezelf. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de manier waarop je dat ingezien hebt. En nog meer voor de kracht die je vond om anderen te helpen die door hetzelfde proces moesten.

Nu jij er niet meer bent, haal ik kracht uit al dat moois dat je achterliet en uit de grote verbondenheid die ontstaan is door het grote verdriet om jou. Je zal op een of andere manier altijd dicht bij ons zijn en dat is een fijne gedachte. Jouw plotse vertrek heeft ons allen doen beseffen dat we moeten koesteren wat we hebben en dat we ons leven hier warm moeten omarmen. Ik vind dat indrukwekkend. Jij vond dat zonder twijfel normaal.

Ik mis je zo, liefste Christophe, elk uur, elke dag. Maar ik beloof je dat ik er hier samen met al wie je lief is nog iets moois van ga maken, omdat ik geloof dat dat kan en omdat ik weet dat jij het niet anders gewild zou hebben.

Liefs, Anda x

Anda Ackx

• 45 jaar, mama van Maurice (6)

• managing director bij productiehuis Roses Are Blue