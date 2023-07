Ana (24) is onzeker over haar beachbody. “Door mijn roots ben ik klein en breed gebouwd”

“Ik heb niet zo’n goeie band met mijn lichaam en focus vooral op mijn minpuntjes.” Net als vele andere jonge vrouwen voelt Ana (24) zich niet zo goed in haar vel. Daar zitten haar roots voor iets tussen. Ze is afkomstig van de Maya’s, “en die zijn allemaal klein en breed, net als ik”, zegt ze. Toch probeert Ana minder streng te zijn voor zichzelf. Ze vond alvast één methode die haar daarbij helpt.

Op het strand van Oostende is het bij zonnig weer over de koppen lopen. Maar als je de overzetboot neemt, richting Fort Napoleon, kom je uit op een plek vlak bij de duinen waar het véél minder druk is. Ana weet dat. Haar ouders hebben er in de buurt een appartement.

Op een grote handdoek ligt ze er te genieten van de rust, tot wij haar aanspreken. Of ze zin heeft in een fotoshoot? Ze reageert eerst wat verlegen, maar laat zich uiteindelijk overhalen. “Ach, waarom ook niet.”

Volledig scherm

Ana: “Eerlijk gezegd: niet zo veel. Op zich heb ik niet zo’n goeie band met mijn lichaam. Ik heb de neiging om te focussen op mijn minpuntjes en zie vooral zaken die beter kunnen. Over één ding ben ik wél tevreden: mijn huid. Die heeft altijd een olijfkleurige tint. Dat vind ik warm en uniek. Ik vermoed dat het een genetisch cadeautje is, maar ik ben niet zeker. Ik ben namelijk geboren in Guatemala en geadopteerd, dus ik ken mijn biologische familie niet.”

Vroeger wilde ik weleens mijn haar blond kleuren, maar ik ben blij dat ik nooit de stap gezet heb Ana

“Met mijn gezicht ben ik op zich ook blij. Mijn neus is mooi symmetrisch, mijn lippen zijn vol. Die troef zou ik wellicht meer moeten accentueren met lippenstift, maar ik draag vooral lipgloss.”

“Ook over mijn kapsel krijg ik complimenten. Nochtans gebruik ik geen speciale verzorgingsproducten voor mijn haren. Gewoon shampoo. Vroeger wilde ik weleens mijn haar blond kleuren, maar ik ben blij dat ik nooit de stap gezet heb. Dat zou me wellicht niet staan. (lachje) In het verleden heb ik mijn staart trouwens al eens gedoneerd aan Pink Ribbon. Nu ben ik mijn haren aan het laten groeien zodat ik het nog eens kan doen.”

“Dat is nog steeds een ongoing proces. (lachje) Ik ben bijvoorbeeld altijd zelfbewust geweest over mijn lichaamsbouw. Enerzijds is er mijn lengte: ik ben maar een meter 50. Dat is klein, hé. Zeker op drukke plaatsen vind ik dat lastig, wanneer ik uitga naar een feestje, bijvoorbeeld, of naar een festival. In zo’n meute kan ik me zelfs claustrofobisch voelen. Dan zou ik graag vijftien centimeter groter zijn.”

“Door mijn lengte noemen mensen me soms ‘schattig’. (rolt met ogen) Dan heb ik liever dat ze me ‘knap' noemen of me complimenten geven over andere uiterlijke kenmerken. Dat zou me wat zelfzekerder maken.”

Tijdens mijn puberteit ben ik op korte tijd enkele kilo’s bijgekomen, waar ik striemen aan heb overgehou­den Ana

“Anderzijds ben ik redelijk breed. Kijk maar naar mijn schouders. Hier kan ik wel met zekerheid zeggen: dat heb ik te danken aan mijn roots. Ik weet namelijk dat ik afkomstig ben van de Maya’s. Die zijn allemaal vrij klein en breed.”

Volledig scherm

“Zoals gezegd ben ik redelijk streng voor mezelf. Mijn borsten kunnen ermee door, al zouden ze nog wat groter mogen zijn. Mijn buik en billen kunnen ook beter: platter en strakker. Maar het lastigste vind ik de striemen. Tijdens mijn puberteit ben ik op korte tijd enkele kilo’s bijgekomen, waar ik dus striemen aan heb overgehouden. Hoewel ik rationeel gezien weet dat veel vrouwen striae hebben, maken ze me toch erg onzeker.”

“Ik doe mijn best om met een mildere blik naar mezelf te kijken. Zolang ik weet dat ik gezond leef, lukt me dat redelijk. Ik probeer evenwichtig te eten en elke week te sporten. Omdat ik werk als verpleegster én nog aan het studeren ben, vind ik er jammer genoeg niet altijd de tijd voor. Tja, als het kan, ga ik graag joggen en doe ik yoga.”

“Mijn huid verzorg ik met de meest basic skincare. Ik smeer zonnecrème en bodylotion, en ik reinig mijn gezicht. Aan een huidverzorgingsroutine die bestaat uit tien stappen begin ik niet. (lachje)”

Volledig scherm Ana.

“Elke maand gun ik mezelf een gezichtsbehandeling. Ik ga langs bij een schoonheidsspecialist die mijn huid detoxt. Niet dat het écht nodig is. Ik heb een makkelijke huid: ik heb geen acne, noch moet ik me al zorgen maken over rimpels. Maar het is gewone pure ontspanning. Pure me-time. Pure verwennerij. En daar kan ik enorm van genieten.”

Voor de zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trekt NINA naar de Belgische kust. We fotograferen mannen en vrouwen en spraken met hen over wat ze mooi vinden aan zichzelf. Want m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

