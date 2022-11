An Lemmens (42) stelt haar prioriteiten. “Ik leef niet voor mijn job. Wél voor mijn gezin”

“Mijn partner en ik zijn twee dezelfde mensen. Het gevaar bestaat dat we nooit meer buitenkomen, omdat het zo fijn is samen.” Presentatrice An Lemmens (42) is een echte huismus, of toch in het weekend. Ze doet niets liever dan met haar gezin thuis uitblazen en zei het nachtleven al enkele jaren vaarwel. Waar ze nu wel van houdt? De simpelste dingen. “Het mag heel normaal zijn”

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen. Lees hier alle inspirerende verhalen.

“Het komt zelden voor dat mijn partner en ik een vrij weekend hebben. Idealiter breng ik dus samen met hem tijd door zonder dat iemand strest voor het werk. We plannen het liefst niets, want ik doe al zoveel en het is ook leuk om niets te moeten. Het is jaren geleden dat we ’s avonds nog iets buitenshuis zijn gaan doen, dan slapen wij. (lacht) Vroeger was ik wel dat type, maar ik wil niet meer overal bij zijn geweest.”

“We hebben een druk leven met twee kindjes, veel dieren, vrienden en heel wat werk. Toch is er zéker qualitytime. Ik heb nog meer controle over mijn agenda dan mijn partner en probeer op de momenten dat de kinderen thuis zijn, niet te werken. Mijn partner en ik zijn een goede tandem. We zeggen ook vaak tegen elkaar dat we het samen zo goed doen. We zijn twee dezelfde mensen. Het gevaar daarin bestaat dat we nooit meer buitenkomen, omdat het zo fijn is samen. We zijn echte huismussen.”

Quote Ik kan ertegen opkijken om ’s avonds nog naar een restaurant te gaan of me in het uitgaansle­ven te storten. An Lemmens

“Ik kan ertegen opkijken om ’s avonds nog naar een restaurant te gaan of me in het uitgaansleven te storten. Op de Emiliushoeve kan ik ongedwongen afspreken met vrienden. Het is de zorgboerderij van de mama van mijn vriendin Minke. De kindjes maken er plezier en spelen met de dieren, en ik kan er relaxed zitten, zelfs in jogging. We brengen hapjes en drank mee en amuseren ons de hele dag. Ik ontsnap hier aan alles. Het is als thuisblijven en toch op een andere plek zijn.”

Quote Het cliché is waar: wie iets heftigs meemaakt wordt met zijn neus op de feiten gedrukt. Bij mij is het nu zo dat ik er écht voor mijn kinderen wil zijn. An Lemmens

“Ik hou van de simpele dingen. Het mag allemaal heel normaal zijn. Het cliché is waar: wie iets heftigs meemaakt (An kreeg in twee jaar tijd enkele miskramen en verloor haar zus en vader, red.) wordt met zijn neus op de feiten gedrukt. Bij mij is het nu zo dat ik er écht voor mijn kinderen wil zijn. Hoewel ik mijn job héél graag doe, leef ik er niet voor. Ik leef voor mijn gezin. Ik ben heel blij als de mensen rondom mij gezond en gelukkig zijn en wil dat ook graag zo houden. Op de Emiliushoeve is dat in elk geval al zo.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: