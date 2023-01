Amper 8 minuten van deze activiteit maakt je gelukkiger. “Komt overeen met 4 kilo verliezen door een dieet”

De derde maandag van januari noemen we traditioneel ‘Blue Monday’: de meest depressieve dag van het jaar. Een journaliste van de gerenommeerde krant The New York Times had er genoeg van en voerde daarom een ludiek experimentje uit. Ze besloot om wat vaker vrienden te bellen en merkte dat ze daardoor gelukkiger werd. En wat meer is: het telefoontje hoefde slechts acht minuten lang te zijn. Werkt dat voor iedereen?

Als je een vertrouwde stem hoort, komt oxytocine vrij, het knuffelhormoon

“Elke vorm van menselijk contact maakt ons gelukkiger”, bevestigt geluksonderzoeker en schrijver Leo Bormans meteen. Hij legt uit dat we ervan uitgaan dat we anderen vooral gelukkig maken met tastbare cadeautjes. “Maar het allerbelangrijkste dat je kan geven is je tijd en aandacht. Een telefoontje hoort daar zeker bij. Maar of dat nu acht, zes of negen minuten duurt: dat maakt niet zo veel uit.”

Quote Bij het horen van een vertrouwde stem komt de stof oxytocine, oftewel het knuffelhor­moon, vrij, wat stress en depressie­ve gevoelens vermindert. Psychologe Leslie Hodge

Ook klinisch psychologe Leslie Hodge ziet de voordelen van een kort telefoongesprek. “Het biedt een grote meerwaarde. Interactie en connectie zijn cruciaal om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden. Mensen die weinig contact hebben met anderen zijn niet enkel ongelukkiger, ze leven zelfs ook minder lang.”

“Volgens experts staat eenzaamheid gelijk aan het roken van 15 sigaretten per dag: het heeft effectief gevolgen op je gezondheid én je levensverwachting.” Dat tegengaan door slechts acht minuten met iemand te bellen, vindt ze dus heel positief. “Bij het horen van een vertrouwde stem komt ook de stof oxytocine vrij, het knuffelhormoon, vrij. Dat vermindert stress en depressieve gevoelens.”

Een telefoontje doet je zelfs positiever denken

Volgens Leo Bormans hebben mensen ongeveer 60.000 gedachten per dag. “80 procent van die gedachten zijn negatief ingekleurd, door twijfels, zorgen of pijn. Om een voorbeeld te geven: hoe vaak denk je wel niet dat iets zal mislukken?”

Kort met iemand bellen helpt om je mindset een welverdiende schop onder de kont te geven, zegt hij. “Meestal is een telefoongesprek een fijne ervaring, die positieve gedachten creëert in jouw hoofd én dat van de ander. Dat maakt een groot verschil in je mindset en je mood. Een nieuw paar schoenen zal je nooit zo gelukkig maken als een deugddoend gesprek met iemand”, zegt Bormans.

Zo’n telefoongesprek werkt dus ook wederkerig, zegt Bormans. Hoe mooi. “Zo’n telefoontje maakt niet alleen diegene die je belt blij, maar ook jezelf. Een gesprek is een wij-ervaring. Het helpt je af te stappen van egoïstische ‘ik, ik, ik’-gedachten. En ja, ook dat zal je gelukkiger maken”, zegt Bormans.

Wat met telefoonangst?

Angst houdt echter veel mensen, vaak introverten, tegen om iemand op te bellen. “Ik weet niet wat te zeggen’ is dan een reden. “Je hoeft helemaal niets te zeggen, geef gewoon een teken dat je er bent en luister”, tipt Bormans. “Vooral als mensen in de knoei zitten of verdrietig zijn, vinden ze het moeilijk om te bellen. Ze hebben de energie niet of willen niemand tot last zijn. Nochtans hebben ze er op dat moment vaak behoefte aan.”

Angst is een slechte raadgever, zegt Bormans. Zijn advies: laat je er niet door tegenhouden. “Het positief effect van zo’n telefoongesprek zal zelfs groter zijn bij introverten”, meent de geluksonderzoeker. “En onthou: de kans dat iemand boos of geïrriteerd reageert terwijl jij vriendelijk blijft aan de lijn, is praktisch onbestaande.”

Waarover praat je in die acht minuten?

Hoewel een gesprek van acht minuten kort lijkt, kan je toch heel wat vertellen, meent Hodge. “Deel daarin niet enkel je tegenslagen of problemen, maar ook de positieve gebeurtenissen van die week”, raadt de psychologe aan. “Dat zal helpen om belangrijke vriendschappen te onderhouden en elkaar frequenter te horen dan een paar keer in het jaar. Zo zal je ook beter zien op welke manier die vriendschap juist betekenisvol is.”

Bormans is het daarmee eens: “Een succesje met elkaar delen, even bellen om de ander te feliciteren met een nieuwe stap of een goed resultaat is net zo belangrijk als er zijn bij problemen”, zegt hij.

11 tips van geluksonderzoeker Leo Bormans: zo heb je een waardevol (telefoon)gesprek 1. “Beperk het gesprek in tijd. Zeg bijvoorbeeld dat je 8 minuten belt, of 30 minuten of een kwartiertje. Zo wordt het ook makkelijker het gesprek om af te ronden.” 2. “De grootste kracht voor een goed gesprek is ‘luisteren’. Je hoeft niet zelf aan het woord te zijn. Luister oprecht naar de ander en neem zijn of haar emotie niet af met uitspraken als ‘Dat ken ik ook’ of ‘Dat heb ik ook meegemaakt’.” 3. “Focus op de woorden en de signalen van de ander. En niet op jezelf.” 4. “Herformuleer regelmatig de woorden van de ander: ‘Heb ik goed begrepen dat ...?‘ of ‘Bedoel je dat ...?’. Daardoor voelt de ander zich echt gehoord en begrepen.” 5. “Het helpt om, zélfs als de ander je niet ziet, toch te glimlachen. Televerkopers worden daarin getraind. Wie glimlacht terwijl hij spreekt, zendt een positief signaal uit dat de gesprekspartner oppikt.” 6. “Visualiseer tijdens het gesprek iets positiefs van de ander. Hoe ziet die eruit, bijvoorbeeld, of glimlacht hij/zij?” 7. “Stel geen gesloten vragen waarop de ander alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Stel open vragen.” 8. “Hoe- en wat-vragen zijn beter dan waarom-vragen. Daarmee duw je de ander eigenlijk alleen in de verdediging.” 9. “Verzand niet in een rondje ‘klagen’. Je kan het wel hebben over wat er niet goed gaat, maar leg de focus (zeker naar het einde van het gesprek) op iets positiefs. Dat is zoals een dessert na het eten: als dat lekker is, vinden we de hele maaltijd lekkerder.” 10. “Zorg ervoor dat je ook stilte toelaat en … humor.” 11. “Rond af met een concreet engagement. Niet het vage ‘We zouden dit meer moeten doen’, maar ‘Zal ik volgende week op hetzelfde uur nog eens bellen?’ of iets dergelijks.”

