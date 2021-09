Amerikanen die verjaren op 9/11 vinden steun bij elkaar dankzij Facebookgroep: “Het vraagt moed om te zeggen dat je jarig bent op 11 september”

Het bestaat, een Facebookgroep voor wie jarig is op 11 september. Hij heet Yes My Birthday is On 9/11 en heeft intussen al zo’n 221 leden. Het initiatief kwam van de Amerikaanse Mandy Grazioso. Zij is jarig op 11 september, maar heeft sinds de aanslagen in New York het gevoel dat haar verjaardag nooit meer hetzelfde zal zijn. “Wanneer ik mensen nu vertel dat ik op 9/11 jarig ben, zeggen ze meestal: ‘Oh, het spijt me zo’ of trekken ze een teleurgesteld gezicht”, vertelt de Amerikaanse in een interview met het magazine Cosmopolitan.