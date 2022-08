Amerikaanse vrouwelijke soldates krijgen beha’s als onderdeel van hun uniform. Hoe zit dat bij ons?

Een mooie primeur in Amerika: het leger maakt voor het eerst beha’s als onderdeel van het uniform. In de toekomst kunnen vrouwelijke soldates kiezen tussen vier modellen, en dus gaan voor de beste pasvorm. “Eindelijk”, reageren (ex-)militairen. Hoe zit het in België? Defensie legt uit, en verklapt dat volgend jaar ook sportbeha’s voorzien zullen worden.

Militaire mode is altijd uitermate mannelijk geweest. De snit is vaak gemaakt voor mannen, en ook de maten zijn eerder aan de grote kant. Al komt daar stilaan verandering in. Eerder dit jaar raakte bekend dat Belgische vrouwelijke militairen een nieuw uniform krijgen, en nu komt het Amerikaanse leger met een straffe primeur: ze gaan voor het eerst beha’s maken voor de vrouwen in het leger.

Tot voor kort hadden de vrouwen in het Amerikaanse leger geen keuze: er was maar één specifiek model beschikbaar, dat ze moesten dragen. “Als het niet goed zat, had je pech. Als je meer ondersteuning nodig had: ook dikke pech. En als je maat niet beschikbaar was, moest je je tevreden stellen met een beha die te klein of te groot was”, vertelt de Amerikaanse ex-militair Sarah Hoyt aan de krant The Washington Post.

De vrouw vertelt dat ze vaak te kleine beha’s moest dragen, wanneer ze sit-ups en push-ups deed of sprintjes moest trekken. “Zeggen dat het onaangenaam was, is nog zacht uitgerukt. Mijn boezem was ingesnoerd, ja, maar het zat véél te strak.”

Vier modellen

Met die ongemakken wilt men nu komaf maken. Honderden vrouwelijke soldates zijn bevraagd over hun vestimentaire wensen, en op basis daarvan zijn vier verschillende beha’s ontworpen met de naam ‘Army Tactical Brassiere’, of ATB. “We wilden niet alleen kleding ontwerpen die mensen beschermt, maar die ook de lasten door een slechte pasvorm vermindert”, reageert de ontwerpster Ashley Cushon. “Door hier rekening mee te houden, kunnen we de paraatheid en prestaties van onze soldates verbeteren, zodat zij zich beter kunnen focussen op hun missies.”

Vanaf 2023 nieuwe sportbeha’s voor vrouwen in België

In België krijgen onze militairen eind dit jaar, in november, een nieuw uniform. Het nieuwe ontwerp biedt meer comfort en bescherming, maar dat niet alleen: er was ook speciale aandacht voor de vrouwelijke militairen. “Er is nu een heel breed gamma aan maten voorzien, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen zich goed voelen in het uniform”, reageerde defensieminister Ludivine Dedonder (PS) destijds.

Het gaat trouwens niet alleen over de kleding, maar de héle operationele uitrusting wordt vernieuwd: ook de op wol gebaseerde onderkledij, regenkledij, kogelvrije vest, helm en rugzak. Maar beha’s worden momenteel dus nog niet voorzien, laat Defensie weten. “Vrouwen kiezen hun beha zelf uit”, reageren ze op onze vraag. “De soldaten krijgen een maandelijkse bonus om de aankoop van uitrusting te dekken.”

Volledig scherm Defensieminister Ludivine Dedonder bij de voorstelling van de nieuwe militaire uniformen. © BELGA

“Vanaf het tweede kwartaal van 2023 zullen wel sportbeha’s voorzien worden voor vrouwen in specifieke gevechtsfuncties”, laat Defensie nog weten. “In deze functies komen de militairen mogelijks in contact met hitte of vuur en is het belangrijk dat de onderkleding geen bijkomende brandwonden veroorzaakt door bijvoorbeeld in de huid te smelten. Er zullen daarom sportbeha’s voorzien worden in brandvertragende, niet-smeltende stof.”

Voorlopig is Defensie nog steeds een mannenbastion, al komt er traag maar gestaag verandering in. Tussen 2017 en 2021 kwamen er 104 vrouwelijke militairen bij. In absolute aantallen lijkt dat niet veel, maar relatief gezien is er wel sprake van een sterkere toename. Vrouwen zijn op dit moment vertegenwoordigd voor 9,4 procent van het personeelsbestand. In 2017 was dat nog 7,8 procent.

Lees ook: