Amerikaanse ‘Elvis’-acteur schittert in Belgische maatpak van 1.500 euro. “Hij zou ons binnenkort bezoeken”

Amerikaanse acteur Austin Butler (30) zat afgelopen week op de zetel van de ‘Late Late Show’. Niets bijzonders, zou je denken. Wél als je weet dat de ‘Elvis’- acteur van kop tot teen in Belgische mode werd gehuld. Applaus voor het Belgische Café Costume die begonnen in hartje Antwerpen en het nu tot in Amerika schoppen. Ontwerper Van Gils vertelt het hele verhaal en tipt stijladvies voor wie op zoek is naar een nieuw pak. “Ik verwacht dat we Austin binnenkort weer in een pak van ons zien.”

“We wisten vooraf dat Austin ons pak zou dragen tijdens de ‘Late Late Show’”, verklapt oprichter en ontwerper Bruno Van Gils. “Maar we waren wel verbaasd van hoe uitdrukkelijk zijn outfit in de show werd gecomplimenteerd.” Dat is het minste wat je kan zeggen. De gastheer van de Amerikaanse show, James Corden, begon het interview met veel lof voor de acteur die Elvis Presley vertolkt in de film ‘Elvis’. In het bijzonder voor zijn outfit. “Ik moet zeggen, ik zag al veel goed geklede sterren op deze zetel. Niets komt in de buurt van wat we nu zien.”

De ‘hofleverancier van de Belgische tv- en rockindustrie’

En wat we zagen was een maatpak van het Belgische Café Costume. Kostprijs? 1.500 euro. Momenteel ook te koop in hun winkels. Maar hoe kwam Butler bij het Antwerps modehuis terecht? “Tom Eerebout (de Vlaamse styllist van Lady Gaga, red.) bracht ons in contact met Austin”, gaat Bruno enthousiast verder. “Voor de promotie van de film vroeg Tom ons om Austin mee te stylen. Hoe kun je dat weigeren?”

Eerebout bevestigt dat aan ons. “Amerikaanse styliste Sandra Amador en ik doen de styling van Austin. We kenden Café Costume al een lange tijd en dachten dat het een goede match zou zijn.”

Het Belgische merk blijkt met heel wat sterren een goede match te vormen: op Belgische bodem bouwden ze aan een enorme reputatie. Zo kleedt Café Costume Mathias Schoenaerts al van in het begin van zijn carrière. Van Gils wordt dan ook terecht de ‘hofleverancier van de Belgische tv- en rockindustrie’ genoemd, met namen als Triggerfinger, Oscar and the Wolf, Balthazar op het repertoire. Mathieu Terryn van Bazart droeg zelfs Café Costume op zijn huwelijk, en ook acteur Boris Van Severen, zanger Alex Callier en presentator Aster Nzeyimana zijn fan.

Van Gils ontwerpt de pakken, die starten aan prijzen van 690 euro en gemiddeld 890 euro kosten, zelf. Zijn naam doet misschien wel een belletje rinkelen? Het merk ‘Van Gils’ is dan ook van zijn familie. Met een modeachtergrond van drie generaties is hij best gerenommeerd. Maar beginnen deed hij klein in 2016: in een winkeltje van zeventig vierkante meter in hartje Antwerpen. Vandaag heeft hij negen winkels en dertig werknemers. Er zijn ook plannen om in het buitenland een filiaal te openen. Het kleden van de ‘Elvis’-acteur is al een mooi begin.

Volledig scherm Bruno Van Gils © Alexander Populier

Austin Butler: een ster in wollen kostuum

“We kregen onwijs veel felicitaties na de show, maar het fierst zijn we op het feit dat Austin een opkomende ster is”, vertelt Van Gils bescheiden. “Ik verwacht geen hype rond het pak dat hij droeg, maar wel rond de acteur zelf. Veel mensen kennen hem nog niet en wij zijn er toch van in het begin bij. Onze sterkte ligt ook bij creatievelingen ondersteunen die op het punt staan om door te breken. Ik denk dat Austin snel vele harten zal veroveren, met zijn sexy stem en zijn prachtige looks. Dat past volledig in onze branding.”

Volledig scherm © Getty Images

En sexy kon je de acteur best noemen in zijn maatpak. Vooral de blote bast viel op. Nu weten we al langer dat het een trend is, maar komt iedereen daar zomaar mee weg? Van Gils: “Ik ben grote voorstander van een streepje bloot door het hemd open te zetten. Je moet jouw lichaam omarmen en het durven tonen.” Met of zonder borsthaar? “Dat maakt helemaal niet uit.” Het pak dat Austin droeg was van wol. “Echt een klassieker, omdat de vezels van wol niet te evenaren zijn door een andere stof. Wol is waterafstotend, kreukherstellend en duurzaam. Je kan het ook perfect dragen in putje zomer, alles hangt af van hoe fijn geweven de stof is.”

Hoe pak ik uit met mijn pak?

Waar moet je dan wel opletten als je nog eens wilt ‘uitpakken’ op een feest? Van Gils: “Durf eens voor een bredere snit te gaan. Heel trendy zijn de flared broeken met een bootcut: een broek met hoge taille met broekspijpen die wijder vallen. Helemaal de stijl van Elvis dus.” Als het gaat over de stof mag het opnieuw wat stijver en wat steviger, daar waar vroeger wat lossere, luchtige stofjes in waren. “De stoffen zonder een streepje of ruitje zien we ook wat minder. Het is toffer om voor iets uitgesproken te kiezen. Daar draait het nu echt om in de mode: meer identiteit, meer individualiteit en meer durf tonen.”

En de kleuren? Je raadt het al: het mag fel deze zomer. “Wees niet bang om te experimenteren met een meer uitgesproken stijl met meer kleur en glans.” Ook een pochet in de borstzak blijft hip. “Dat kleedt nog altijd mooi af. Want de styling zit hem in kleine details.”

King of Rock and Roll

De stijl van Elvis Presley komt echt wel terug, drukt Van Gils ons op het hart. “Het is een soort macho look, zonder dat het blingbling hoeft te zijn. Het draait hem om die uitstraling en de stoerheid, met zelfs een tikkeltje vrouwelijkheid. Een stijl die Austin Butler op het lijf geschreven is,” besluit Van Gils. En daarmee is de cirkel mooi rond.

Volledig scherm © AFP

Tot nu toe heeft de ‘Elvis’-acteur zelf nog geen contact opgenomen met Café Costume, want die communicatie loopt via stylist Eerebout. “Wel werd er al gesproken over een bezoekje aan ons adres eenmaal Austin in het land zou zijn.” Van Gils laat al in zijn kaarten kijken voor de toekomst. “Ik verwacht dat we Austin binnenkort opnieuw zien opduiken in een pak van ons. Die kans is groot.”

En nog een primeur: Café Costume lanceert in september ook maatwerk voor vrouwen. Tijd om de innerlijke Priscilla Presley in ons los te laten?

