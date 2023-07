Amerika brengt anticonceptiepil zonder voorschrift op de markt. Prof: “Dat is één grote schijnbeweging”

In Amerika kunnen vrouwen nu een anticonceptiepil zonder voorschrift kopen, in de apotheek, de supermarkt of online. Een goede zaak en zou ons land kunnen volgen? Gynaecoloog Wilfried Gyselaers reageert. “Dit heeft niets met gezondheidszorg te maken.”

Bijna de helft (!) van de zes miljoen zwangerschappen per jaar in de VS zijn ongepland. “De beschikbaarheid van een anticonceptiepil zonder voorschrift kan helpen om dat aantal en de bijbehorende negatieve impact van zo’n ongewenste zwangerschap te verminderen”, aldus de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond (FDA).

Ook volgens de FDA helpt zo’n pil zonder voorschrift om de drempel tot anticonceptie voor “miljoenen mensen” te verlagen. Op die manier moeten ze niet eerst een arts zien, die hen de pil voorschrijft.

En toch is gynaecoloog en professor Wilfried Gyselaers (UHasselt) niet onder de indruk van de nieuwe maatregel. Want vrouwen hebben er volgens hem geen baat bij. Integendeel.

“Zo’n pil is minder veilig”

De FDA in Amerika kiest er immers voor om één specifieke pil vrij beschikbaar te maken. Opill, heet die. Dat is een pil die alleen het hormoon progestageen bevat. Gyselaers: “De gewone pil heeft twee hormonen: oestrogeen, het agressieve vrouwelijke hormoon dat het sterkste werkt. En progestageen, het milde vrouwelijke hormoon. Voor vrouwen die geen oestrogenen mogen nemen, omwille van een hogere kans op trombose, bijvoorbeeld, zijn er pillen op de markt die alleen progestageen bevatten.”

Opill is dus een klassieke ‘minipil’. “Die bestaat ook in ons land, maar is vaak niet de eerste keuze voor anticonceptie”, zegt Gyselaers. “Zo’n pil heeft minder nevenwerkingen dan de gewone pil, maar is ook minder veilig.”

Alleen: het feit dat de minipil minder bescherming biedt tegen ongewenste zwangerschap, doet er volgens Gyselaers niet toe voor de Amerikaanse regering.

Waarom een pil zonder voorschrift een ‘schijnbeweging’ is van de overheid

Amerika wil zich gewoon juridisch indekken tegen het strengere anti-abortusbeleid dat ze hebben ingevoerd, zegt de expert. “Mensen zouden de regering nu verantwoordelijk kunnen stellen voor de opvoeding van een kind dat ze niet wilden. Om dat te voorkomen zegt de Amerikaanse staat nu: ‘Jullie krijgen een anticonceptiemiddel zonder voorschrift.’ En ze kiezen het product met de minste kans op nevenwerkingen, want anders zouden ze weer voor die nevenwerkingen kunnen aangeklaagd worden.”

Als het een overheid echt te doen is om anticoncep­tie te bevorderen, dan maken ze sterilisa­tie ook minder duur Wilfried Gyselaers, Gynaecoloog

Nochtans is de anticonceptiepil Opill niet voor iedereen geschikt. De FDA waarschuwt dat mensen die borstkanker hebben of hadden, deze pil niet mogen innemen. “Er bestaan borstkankers met zogenaamde progesteronreceptoren die reageren op de hormonen in de pil. Ze doen de kanker sneller groeien en uitzaaien.”

Dat is extra bewijs voor Gyselaers dat de Amerikaanse overheid niet inzit met de gezondheid van het volk. “Als het hen echt te doen was om anticonceptie te bevorderen, dan maakten ze sterilisatie bijvoorbeeld ook minder duur, of de klassieke pil en spiraaltjes makkelijker beschikbaar. Nee, ze wilden zich gewoon met één product, dat met de minste kans op nevenwerkingen, juridisch indekken.”

In ons land is er dan ook volgens Gyselaers geen enkele reden om zo’n minipil zonder voorschrift op de markt te brengen. “Je zou mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Bij de minipil is de kans op ongewenste zwangerschappen altijd groter.”

