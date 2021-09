Amanda Gorman wordt eerste Global Changemaker van Estée Lauder: “Dit is mijn moment om de wereld te vertellen wat er moet gebeuren”

Net als Biden overwon ze spraakge­brek en verbaasde de wereld bij inaugura­tie: dit weten we over dichteres Amanda Gorman die in 2036 president wil worden

21 januari Als er één naam is bijgebleven van de inauguratie van Joe Biden, dan moet het wel die van Amanda Gorman zijn. De 22-jarige dichteres met gele mantel stal de show met een indrukwekkend optreden op Capitol Hill in Washington. Ze pakte de wereld in met woorden. Het is een straffe prestatie voor iemand die een spraakgebrek moest overwinnen, net zoals Joe Biden. Dit weten we over de ambitieuze jonge vrouw die in 2036 een gooi wil doen naar het presidentschap.