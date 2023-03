“Alweer een week voorbij.” Gaat de tijd bij jou ook zo snel? 2 experts leren je onthaasten met praktische tips

“We mogen niet stinken in onze nest tot ’s middags”: Lieven Scheire verdedigt de avondmens, artsen leggen uit

“We vinden het superflink als mensen vroeg opstaan, maar wie slaapt tot 10 uur is lui. Dat vind ik geweldig ergerlijk.” Komiek Lieven Scheire (41) voelt zich als avondtype al een leven lang miskend. Hij vraagt zich af of vroeg opstaan echt de sleutel tot succes is. Slaapdokters prof. Verbraecken en prof. Van Den Bossche vertellen of dat stigma van de luie en ongezonde avondmens terecht is en geven remedies voor wie worstelt met zijn ritme. “Deze twee methodes zijn zeer doeltreffend.”