Alweer dieven in het huis van Chloé De Bie. Mentaal breek je dan. “Komen ze terug? Die eerste nacht slaap je niet”

De uv-index piekt vandaag tot 7. Smeren, dan maar? Een steeds grotere groep doet het níét. Volgens hen is zonnecrème ‘commercieel bedrog’ of belemmert het de opname van vitamine D. Ook volgens Test Aankoop werken niet alle tubes even goed. Absurde commentaar of houdt het steek? Dermatoloog Thomas Maselis reageert. “Wees kritisch. Velen van ons smeren verkeerd.”