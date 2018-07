Altijd mooi op de trouwfoto: tips van experts mv

11 juli 2018

08u01

Bron: vogue 1 Nina Bruid zijn, het is een beetje alsof je voor één dag een ster mag spelen. Haar en make-up wordt gedaan, een prachtige jurk wordt aangetrokken en er is zelfs paparazzi (lees: de trouwfotograaf). Een hele dag gevolgd worden door iemand die elke beweging fotografeert, krijg je van de gedachte alleen al hartkloppingen? Make-upartiest Charlotte Tilbury en fotograaf Hannah Thomson delen hun overlevingstips met Vogue.

Hou je make-up simpel

"Je wil er niet té anders uitzien op je trouwdag," stelt Tilbury, waarna ze toevoegt dat het er bij bruidsmake-up om gaat dat je de mooiste versie van jezelf bent. Met andere woorden: als je het gewoon bent om weinig foundation en lipstick te dragen, is je trouwdag niet het beste moment om te gaan experimenteren. Je wil naar je foto's terugkijken en jezelf herkennen. Kies daarom voor natuurlijke tinten. Maar uiteraard moet je het niet al te safe spelen. Je kan altijd met een eyeliner een zacht lijntje boven je ogen trekken, zo krijg je een super vrouwelijke look dat je ogen mooi en groot laat uitkomen.

Wanneer je klaar bent met je make-up look, werk je best af met een zacht poeder. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat alles op z'n plaats blijft zitten, je zal ook geen glanzend voorhoofd hebben op foto's. Hou daarnaast ook altijd een goed geslepen lippenpotlood in de buurt, dat zorgt voor een mooie smile op elk moment.

Bekijk je fotograaf als een oude vriend

Aangezien de fotograaf jullie een hele dag op de voet zal volgen, is het handig dat jullie elkaar al wat kennen. Probeer op voorhand af te spreken en duidelijk te maken wat voor foto's jullie in gedachten hebben. Dat breekt het ijs en jullie weten allemaal wat jullie kunnen verwachten. Daarnaast moet je hem bekijken als een oude vriend, iemand waarmee je op een niet geforceerde manier kunt omgaan. Maak het jezelf niet te moeilijk en leg jezelf geen extra druk op door het ongemakkelijk te maken.

Poseren kan je leren

Sta recht. Echt waar, probeer niet het model uit te hangen en je lichaam naar voren te buigen omdat je denkt dat dit mooier uitkomt op beeld, niets is minder waar. "Ik zie het zo vaak," vertelt Thomson. "Vaak duw ik mensen hun schouders terug." Zet je voeten naast elkaar en hou je schouders recht, anders gaat je jurk niet mooi vallen. Een tip? Trek de avond voor the big day je jurk aan en oefen voor de spiegel.

Maar hou dit in je achterhoofd: de mooiste foto's zijn altijd diegene waarop je niet aan het poseren bent. Probeer dan ook je fotograaf gewoon te negeren en geniet van je avond én van elkaar.