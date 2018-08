Altijd last van je maag op vakantie? Met deze tips voorkom je het én raak je ervan af Nele Annemans

04 augustus 2018



Altijd last van je maag op vakantie? Met deze tips voorkom je het én raak je ervan af

Nina Eindeloze all-inbuffetten, urenlang tafelen en een overload aan cocktails: een vakantie is vaak geen pretje voor je maag. Wij vroegen raad aan dokter Jutta Borms hoe je het euvel kan voorkomen én hoe je ervan afraakt.

Dokter Jutta Borms, holistisch huisarts: 'Maaglast op reis heeft meestal te maken met je veranderde eetpatroon in het land van bestemming. Veel mensen laten zich dan verleiden tot rijkgevulde all-inbuffetten, maar dat neemt je maag je niet in dank af. De belangrijkste boosdoeners zijn brood, koffie, vette en gefrituurde voeding. Die verteren erg moeilijk. Ook te veel geperste fruitsappen kunnen de maag overbelasten door de overdosis aan fructose. Daarnaast kunnen hete specerijen een brandend gevoel in de maag veroorzaken. Weet ook dat hoewel een reis niet meteen geassocieerd wordt met angst en stress, eerder met het tegenovergestelde effect, de opgebouwde stress tot maagpijn kan leiden en de ontlading van stress tot meer zin in (slechte) voeding.'

'Maagpijn kan dus een serieuze spelbreker zijn op reis. Gelukkig kan je wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen:

- Neem rustig de tijd om te eten en eet bij voorkeur altijd op een vast tijdstip.

- Eet niet te veel saus, kruiden en witte suiker en nuttig minder alcoholische dranken.

- Probeer niet te roken of stop er definitief mee. Een vakantie is vaak hét uitgelezen moment voor een nieuwe uitdaging.

- Let op met antacida of maagzuur-neutraliserende middelen. Sommige mensen nemen ze systematisch, bijna als een snoepje, maar ze bieden geen oplossing op lange termijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid bij langdurig gebruik van dergelijke 'onschuldige' antacida dat je een ernstigere aandoening aan de maag maskeert.'