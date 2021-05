Altijd een stijve nek in bad? Met dit handige hebbeding los je dat zo op

De glorietijd van het hartvormig badkussentje in PU schuim is voorbij, als dat hebbeding al een glorietijd heeft gekend. De laatste jaren werd er ook in de wereld van de badkameraccessoires belang gehecht aan innovatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de Badesofa, een badkussen dat je nooit als dusdanig zou bestempelen. Het hoofddoel? Jouw hoofd ondersteunen in je badkuip, zodat je ontspannen en achteroverleunend helemaal tot rust kunt komen in het warme water. Exit rugklachten of een stijve nek. Naar wens toe te voegen: rustgevende muziek, een Netflix-serie, een tasje thee of glas wijn.

De badkussens zijn verkrijgbaar in vier formaten, en je kan ze ook kopen als setje van twee. Kiezen kan uit vijf, zachte kleuren: beige, grijs, parelwit, antraciet en groen.

In bad ... of in de tuin

Praktisch is zo’n kussen wel: het kan na het baden gewoon in bad blijven liggen. Het water loopt eraf, zonder schimmelvlekken achter te laten. Om het kussen voldoende te verluchten, raden de makers wel aan om het kussen af en toe om te draaien. Leuk extraatje: omdat ze gemaakt is van hoogwaardige outdoorstof, kan het kussen ook in de tuin perfect dienstdoen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De kussens zijn er in verschillende formaten. © Badesofa

Ga je steevast in bad mét kussen, dan is een grondige reiniging na verloop van tijd wel op zijn plaats. Het binnenkussen van de Badesofa kan je op zestig graden in de wasmachine wassen, de kussenhoes krijg je met een handwasprogramma schoon. Badschuim of de gemiddelde badolie kan weinig kwaad, alleen met etherische oliën moet je oppassen. Dan zou het textiel wel eens lichtjes kunnen verkleuren.

Voor het Badesofa-badkussen moet je wel wat geld neertellen: voor het kleinste formaat betaal je zo’n honderdvijftig euro.

Meer info over de Badesofa-badkussens vind je hier.

Volledig scherm Het badesofa-badkussen. © Badesofa

