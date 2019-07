Golden Moments Gesponsorde inhoud Altijd beter aan de Belgische kust:

15 juli 2019

Je hebt geen duur vliegtuigticket of vijfsterrenhotel nodig om in vakantiestemming te raken: aan de kust vind je net zo goed palmbomen, kleurrijke cocktails, Ibiza beats en luxueuze ligbedden mét zicht op zee! 9 x daarom brengen de Belgische beachbars je instant in vakantiesfeer...

1. Omdat je er het gevoel krijgt dat je ergens vér weg bent

Holy guacamole, het Q Beach House in Oostende duikt dit jaar in de taco’s, tequila’s en quesedillas. Niet alleen zorgen het blauw-gele strandhuisje met kleurrijke verlichting, de vele cactussen, sombrero’s, pinata’s en cocktails voor de sfeer, de Q-dj’s maken met de voeten in het zand radio waardoor jij het live én dichtbij kan meemaken. Ay, caramba!

2. Omdat je er volledig kan ontspannen

Globetrotters Ann en Christophe trokken de wereld rond en bleven vijftien jaar geleden plakken op Ibiza, het eiland van party’s maar ook van een uitzonderlijke natuur, schoonheid en rust. Geen wonder dat hun beachbar Famouz in Knokke Zoute als vakantie voelt. Ze kozen bewust voor Het Zoute, een oase van rust, en strooide daar nog een portie luxe en glamour over. Denk: de perfecte bubbels, high class hapjes en comfortabele strandbedden. Trouwens, ook een partijtje petanque is hier een optie…

3. Omdat het er altijd zonnig is

Iedereen weet het: zelfs bij een mindere zomerdag is het aan de kust altijd beter en laat de zon zich vroeg of laat toch nog zien. Sun Beach in Blankenberge gaat voor 100% zonnig. Dommel weg bij een briesje in een van de strandzetels, duik met een boek in een zitzak of ga voor een babbel mét zomerse cocktail in de gezellige rotan lounge. Volop zomer? Huur een comfy ligbed met parasol en ga voor een exotisch tintje!

4. Omdat de zonsondergang er extra betoverend is

Iederéén wil de zon zien zakken in de zee. Met wat geluk word je getrakteerd op een wolkeloze hemel en kleurt de lucht roze tot dieporanje. Bondi Beach in Oostende weet hoe betoverend zo’n zonsondergang is en maakt het tafereel nog beter dankzij een live mix van Ibiza en Balearic beats tijdens de Sunset Sessions op donderdag.

5. Omdat het hele gezin er happy is…

De ene wil spelen, de andere een zandkasteel bouwen of kopje onder in zee; jij wil lezen, zonnen of rustig bijpraten: bij Bo Beach in Blankenberge doet iedereen z’n ding zonder dat je je als ouder zorgen hoeft te maken. Je kinderen maken moeiteloos vriendjes en leven zich uit in de speeltuin, terwijl jij kan genieten van een heerlijk zonnig dagje me-time tot de zon ondergaat…

6. Omdat je er een massage met zicht op zee krijgt

Op exotische plekken als Bali en Ibiza is een massage op het strand doodnormaal, bij ons is het zoeken naar plekken waar je je kan neervlijen. Blue Buddha in Oostende heeft het wél begrepen en richt een sfeervol plekje in voor een heerlijke Thaise massage inclusief het rustgevende ruisen van de zee en de zilte geuren. Da’s pas zen…

7. Omdat je er de lekkerste cocktails drinkt

Geen zomer zonder een kleurrijke cocktail met crushed ice, verse muntblaadjes, een schijfje ananas én een miniparasol. Het mediterrane Coconut Beach in Heist zet zijn beste (en leukste!) bartenders aan het werk en verwent je met een Yellow Morrning, Dominican Liberty of Dark ’n Stormy tot een non-alcoholische Safe Sex on the Beach, stuk voor stuk origineel gepresenteerd… Trouwens, ooit al eens een cocktailmachine aan het werk gezien?

8. Omdat je er kan dansen met de voeten in het zand

Een feestje op blote voeten, mét zicht op zee: in Ibiza doen ze het dagelijks en ook aan onze kust draaien steeds meer dj’s de sfeer erin tot er bij valavond tussen de palmbomen wordt gedanst. Yssis Beach in Knokke wéét hoe het moet: deze strandbar is het zeezusje van Yssi’s Café waar er tot in de vroege uren uitbundig wordt gedanst. Het vakantieplan is simpel: eerst languit zonnen, daarna heupwiegen met een cocktail in de hand en zicht op zee om vervolgens nog af te zakken naar Yssi’s Café…

9. Omdat er een unieke sfeer hangt

Een vakantie aan zee is altijd bijzonder en jaarlijks goed voor een paar prachtige herinneringen. Ook bij Tiki Beach in Middelkerke beleef je gegarandeerd weer een paar onvergetelijke momenten: deze no-nonsense beachbar heeft een bijzonder ontspannen sfeer, bovendien raak je er altijd wel met iemand aan de praat terwijl de kinderen nieuwe zeevriendjes maken. Hier wordt geklonken op vakantie, vriendschap en onvergetelijke momenten.

Hét zomerdrankje?

In al deze bars kan je van Strongbow genieten, een verfrissende appelcider met een lichte sprankel en een vleugje zomer. Strongbow heeft een heerlijk scala aan smaken, zoals Gold Apple, Red Berry, Elderflower, de gloednieuwe Rosé Apple en de niet-alcoholische Red Berry 0.0%. Proeven? Ga deze zomer langs bij het Q Beach House en probeer er hét zomerdrankje gratis uit!