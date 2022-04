Altijd aan het hollen, maar op zijn boot vindt acteur Jan Van Looveren (53) rust: “Ik slaap er om de zon te zien opkomen”

Het hoofd van acteur Jan Van Looveren staat nooit stil. Hij holt door het leven en piekert de nacht weg. Op slechts een aantal plekken is hij zijn hersenspinsels de baas. Op zijn zeilboot ‘De Galopper’ bijvoorbeeld. Of thuis, bij zijn vrouw en drie dochters. “We zeggen elke dag dat we elkaar graag zien”

“Mijn weekend begint met een goede koffie. Buiten op een stoeltje in onze hof bij volle zon, maar ook bij regen. Dan kijk ik naar de druppels, overpeins ik de dingen en merk ik elk vogeltje op dat neerdaalt in de tuin. Dat heeft mijn vader me geleerd. Hij was terminaal ziek. Hij vertelde tijdens een van onze laatste momenten dat hij vergeten was om naar de vogels in de natuur te kijken. Dat is mij altijd bijgebleven.”

“Die natuur brengt mij vandaag rust. Mijn hoofd staat nooit stil, maar op mijn zeilboot stopt het even met draaien. Momenteel pieker ik over mijn theaterstuk, maar ik moet echt meer durven loslaten. Bij mooi weer ga ik met mijn ‘Galopper’ het water op. Mijn nonkel verbouwde hem helemaal zelf, nu laten zijn leeftijd en Parkinson varen niet meer toe. Hij wilde de boot niet kwijt aan iemand onbekend, het was zijn ziel. En zo begon het verhaal voor mij. Van opknappen tijdens corona tot varen naar Amsterdam met mijn gezin. Het meest ben ik er wel alleen. Ik schrijf er mijn spinsels op, slaap er om de zon te zien opkomen of doe wat klusjes. Het geeft voldoening en energie om er bezig te zijn. Het is mijn mancave.”

Volledig scherm Jan Van Looveren vanop de ‘Galopper’. © Joris Casaer

“Toch ben ik een familiemens. Ze zijn de steunpilaar in heel mijn gebeuren. Ik geloof niet in succes zonder de fundering van familie om op terug te vallen. Weekend en week lopen voor mij door elkaar, maar ik maak hoe dan ook tijd voor mijn gezin. Na het eten vragen we elkaar hoe het is, even twintig minuten zonder de prikkels van een gsm. Dat is onze regel.”

“Ik ben altijd maar aan het hollen, maar het leven kan zo stoppen. We zeggen dus elke dag dat we elkaar graag zien. En elke dag proberen we iets van het leven te maken. Voor mij is een koffie op mijn boot in het weekend al een goed begin.”

Jan Van Looveren • acteur en tv-presentator

• speelt momenteel zijn eigen theatervoorstelling Loslaten (info en tickets via livecomedy.be)

• was recent te zien in ‘Factcheckers’ op Eén

• is samen met actrice Els Béatse en vader van drie dochters

