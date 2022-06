Als vrouw maak je best de eerste 10 jaar van je carrière promotie. “Daarna neemt je kans erop af”

Vrouwen die dromen van leidinggevende functies, halen die promotie best in de eerste tien jaar van hun loopbaan binnen, blijkt uit recent onderzoek. Want daarna nemen hun kansen af. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, legt uit waarom vrouwen op carrièrevlak moeten sprinten, terwijl mannen hun tijd kunnen nemen.

Dat er een pak minder vrouwen leidinggevende functies vervullen, hoeven we je niet te vertellen. Volgens cijfers van de non-profitorganisatie Catalyst is 23 procent van alle CEO’s wereldwijd vrouw. En van alle mensen die functies bekleden die je onder de noemer ‘hoger management’ kan onderbrengen, maakt het aantal vrouwen 29 procent uit. Een recente studie doet nog een schepje bovenop de weinig bemoedigende cijfers: vrouwen die streven naar leidinggevende functies, krijgen deze vooral in de eerste tien jaar van hun carrière. Daarna nemen hun kansen af.

Een eerste kind doet loon van de moeder met 43 procent dalen

De resultaten van het onderzoek verbazen Liesbet Stevens niet. De adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen weet, net zoals de studie, de vinger op de wonde te leggen: het (nakende) moederschap. Enerzijds zit op vruchtbaarheid bij vrouwen helaas een houdbaarheidsdatum. Daardoor hebben ze het gevoel dat ze zich het eerste decennium van hun loopbaan met veel overgave moeten smijten op de werkvloer. “Anderzijds brengt het moederschap ‘kosten’ met zich mee voor de carrière van de vrouw”, vertelt de expert. Dat wordt ook weleens child penalty of motherhood penalty genoemd.”

Quote Moeders hebben 40 procent meer kans dan vaders om tot 8 jaar na de geboorte van hun kind niet in staat zijn om te werken. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Een recente studie van de Université Libre de Bruxelles evalueerde welke ‘prijs’ een vrouw voor een kind moet betalen. De resultaten zijn niet min. “Het inkomen van een moeder zou tot 8 jaar na de eerste geboorte met 43 procent dalen”, duidt Liesbet Stevens. Het is de eerste studie die het bestaan van een dergelijk langetermijneffect aantoont. “Moeders hebben ook 40 procent meer kans dan vaders om tot 8 jaar na de geboorte van hun kind niet in staat zijn om te werken.” Dat percentage neemt toe met de gezinsgrootte, waarbij de genderkloof groter is voor gezinnen met meer dan één kind.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Drie kinderen is het breekpunt

Het moederschap heeft dus op verschillende manieren een negatief effect op de loopbaan van vrouwen. “Na een eerste kind blijft het aantal mama’s op de arbeidsmarkt redelijk stabiel, maar zeker na drie kinderen daalt het aantal werkende mama’s aanzienlijk. En dat terwijl mannen na de geboorte van hun kind net méér gaan werken", duidt Liesbet Stevens.

Kinderen blijken dus een katalysator te zijn van stereotype patronen. “Dan volgen we het kostwinnersmodel: de zorgzame vrouw aan de haard, de man als kostwinner om zijn gezin te onderhouden. Dat is op zijn minst opvallend, omdat we weten dat het kostwinnersmodel niet meer werkt in deze samenleving. Gezinnen waar maar één persoon werkt —meestal de man — zijn gezinnen die vaak extra kwetsbaar zijn voor armoede.”

Alleen al de verwachting speelt mee

Nog opvallend: ook vrouwen die geen kinderen willen, ondervinden nadelen. De veronderstelling dat je aan kinderen zal willen beginnen speelt dus mee bij je kansen op een promotie. Aangezien de gemiddelde leeftijd waarop een Europese vrouw haar eerste kind krijgt rond de 30 ligt, is het niet onlogisch dat de discriminatie in het tweede decennium van de loopbaan van vrouwen toeneemt.

“Uit een onderzoek van arbeidseconoom Stijn Baert bleek dat de groep van vrouwen die 2 kinderen heeft — het klassieke gezin — minder last had van discriminatie. Het is dus niet alleen de kinderwens die iemand heeft en uitspreekt die ervoor zorgt dat je door sommige werkgevers anders bekeken wordt. Het is vooral de veronderstelling dat je naar alle waarschijnlijkheid kinderen zal krijgen en een tijdlang zal uitvallen.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Met alleen sensibiliseren kom je er niet

Om dat een halt toe te roepen, moeten we volgens Liesbet Stevens niet alleen focussen op de individuele keuzes die vrouwen maken. “Als we vrouwen enkel zouden sensibiliseren over de impact van minder te gaan werken, leg je alle verantwoordelijkheid op hun schouders. Bovendien biedt dat geen oplossing voor het extra takenpakket waar mama’s mee geconfronteerd worden.”

Quote Als vaders van bij het begin zeer betrokken zijn en geboorte- of ouder­schaps­ver­lof opnemen, is het negatieve effect op de carrière van vrouwen veel minder groot. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

We moeten ook sleutelen aan het systeem waarbinnen deze keuzes gemaakt worden. “Het positieve is dat steeds meer mannen een meer zorgende rol willen opnemen. Uit verschillende studies blijkt dat als vaders van bij het begin van de geboorte zeer betrokken zijn en geboorte- of ouderschapsverlof opnemen, het negatieve effect op de carrière van vrouwen veel minder groot is. We moeten dat als samenleving mogelijk maken. Het beleid moet ervoor zorgen dat mannen het recht hebben om die zorgtaken op zich te nemen, en dat ook durven én kunnen", zegt Steven$s. “Zonder dat ze afgestraft worden op het werk.”

Volledig scherm Liesbet Stevens. © -

En we moeten ook nog iets anders aanpakken

“We moeten ook meer erkennen dat mama of papa worden een grote impact heeft op je leven” zegt Stevens. “En ervoor zorgen dat je op andere levensvlakken het evenwicht kan bewaren, door te streven naar en te waken over een gezonde work-lifebalance. Dat loont niet alleen wanneer werknemers kinderen krijgen, maar ook bijvoorbeeld later in het leven, als ze de zorg van een bejaarde ouder op zich nemen.”

Quote Er zijn al veel bedrijven met een gezond gezinsbe­leid, maar er is nog werk aan de winkel. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Er zijn al veel bedrijven met een gezond gezinsbeleid, maar er is nog werk aan de winkel”, vindt Liesbet Stevens. “Bovendien: mensen die bij ons komen aankloppen omdat ze discriminatie ervaren omwille van hun kinderwens, zwangerschap of ouderschap, willen vaak niet meer werken voor het bedrijf waarover ze een klacht hebben. Als je kijkt naar de oververhitte arbeidsmarkt, is het dus noodzakelijk dat vrouwen en mannen een tijdlang een stap terug kunnen zetten, om daarna weer vlot aansluiting te vinden en hun carrière onbeschadigd verder te kunnen zetten. Het zou een vanzelfsprekende dynamiek moeten zijn."

