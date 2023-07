Als je partner een ‘man child’ is, zegt dat iets over jullie relatie. Experts: “Dit is een foute aanpak”

“Als ik niet voor hem kook, dan eet hij gewoon niks.” Op TikTok is er een grote groep vrouwen die klagen dat ze in een relatie zitten met een ‘man child’. Of: een man die zich gedraagt als een kind. Relatietherapeuten Chloé De Bie en Sabrina De Pauw vertellen hoe je zo iemand herkent, maar ze benadrukken ook wat het over jou zegt, als je er eentje in huis hebt.

“Hij heeft geen ambities, het liefst van al wil hij de hele dag videogames spelen, zijn huis is één grote rommel, hij wil z’n fouten niet toegeven en verzint voor alles een excuus. Klinkt dat herkenbaar? Dan weet je hoe laat het is.”

De Amerikaan Matt Stephens vertelt in een filmpje op TikTok hoe je een ‘man child’ kunt herkennen. En hij is niet alleen. Het fenomeen wordt tegenwoordig druk besproken op de videoapp, waar de hashtag #manchild meer dan 100,2 miljoen views heeft.

Ook in de ‘Cambridge Dictionary’, de ‘Van Dale van de Engelse taal’, staat een definitie. Ze omschrijven een ‘man child’ als volgt: een man die zich niet kalm, serieus of verstandig gedraagt, zoals je zou verwachten bij iemand van zijn leeftijd.

Hoewel de term momenteel de ronde doet op sociale media, is het niet nieuw. In 1980 werd er al gesproken over iets gelijkaardig, namelijk het Peter Pan-syndroom. Dat is geen officiële stoornis in de psychologie, maar beschrijft mensen die niet volwassen willen worden. De term werd populair door het boek ‘The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up’ van Dan Kiley.

Ben je samen met een ‘man child’? “Je kan niet alleen de man alles verwijten”

Klinisch psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie heeft er ook al van gehoord. “In mijn praktijk zie ik vaak koppels die klagen over dit probleem. Een van de partners, veelal de man, gedraagt zich als een kind, ontloopt zijn verantwoordelijkheden en neemt veel minder huishoudelijke taken op zich dan de ander.”

Toch heeft ze haar twijfels bij het label. Ze beschouwt een ‘man child' niet als een type, eerder als een dynamiek binnen een relatie. Relatietherapeut Sabrina De Pauw deelt die mening. “Je kan niet alleen de man alles verwijten. Je kiest als vrouw om in een relatie te gaan met zo’n man. Dat zegt ook iets over jou. Het is pas als een vrouw in een soort moeder-rol kruipt, dat de man zich meer als een ‘man child’ gedraagt.”

Volledig scherm Sabrina De Pauw en Chloé De Bie. © Inner Move / rv

“Uiteraard zijn er mannen die zich onvolwassen gedragen, maar dat heeft te maken met hun maturiteit”, voegt De Bie er nog aan toe. “Ken je iemand die zijn verantwoordelijkheden niet oppakt of bepaalde afspraken niet nakomt? Dat is een red flag. Het risico bestaat dat die man het nooit zal doen.”

Hier moet je al vanaf het begin op letten: “Plan een meeting in”

De Bie: “Heb je soms het gevoel dat je moet moederen over je partner? Dan moet je dus niet meteen met de vinger wijzen, maar eerst in de spiegel kijken jezelf afvragen: waarom neem je die mama-rol op?”

Die Bie erkent dat de meeste vrouwen absoluut nog steeds meer doen in het huishouden, maar volgens haar spelen verschillende verwachtingen ook een rol. “Ik zal het even schetsen met een voorbeeld. Een vrouw wil misschien dat al het speelgoed van de kinderen opgeruimd is voor ze gaat slapen. Voor de man mag alles blijven liggen, want de kinderen spelen de volgende dag er toch opnieuw mee. Als je die verwachtingen niet uitspreekt, leidt dat tot wrevel. Daarom is open communicatie en een duidelijke takenverdeling cruciaal binnen een relatie.”

Maak meteen afspraken als je gaat samenwonen over huishoude­lij­ke taken, zoals de was, de rekeningen, de post en de tuin Chloé De Bie

Daarmee begin je het best zo snel mogelijk, eens je een relatie hebt. “Zeker als je gaat samenwonen”, meent De Bie. “Veel koppels zeggen dan: ‘We zien wel.’ Maar dat is een foute aanpak. Zo vinden ongeschreven regels hun weg en die kunnen gigantisch storend worden op termijn.”

“Je bekijkt samenwonen beter als iets zakelijks. Plan vooraf een meeting in om bepaalde afspraken vast te leggen over huishoudelijke taken, zoals de was, de rekeningen, de post en de tuin.”

Kortom, de term scoort misschien op sociale media. Maar in een relatie is het niet zo zwart-wit. Zit je met frustraties? Dan is het beter om een gesprek aan te knopen met je partner en duidelijk te vertellen waar je je aan ergert.

