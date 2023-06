Als je het eenmaal weet zie je het overal: dit is de simpele truc van modekenners voor opvallende outfits

Twijfel je vaak over welke schoenen je outfit af zullen maken? Dankzij de ‘wrong shoe theory’ , geliefd en gebruikt door influencers en stijliconen, wordt keuzestress verleden tijd. Het enige wat je hoeft te doen is de verkéérde schoenen aantrekken.

“Welke schoenen passen het beste bij mijn outfit?” Je herkent de vraag waarschijnlijk wel. Je kon eindelijk de gewenste outfit samenstellen, maar nu moet je nog op zoek naar het perfecte paar schoenen voor erbij. Je kan je dan maar beter de vraag stellen: “Welke schoenen passen het slechtste bij mijn outfit?”

Het lijkt misschien de omgekeerde wereld, maar de verkeerde schoenen kunnen volgens de populaire ‘wrong shoe theory’ je outfit net dat tikkeltje extra geven.

Voorlopig nog een goed bewaard modegeheim, ook op sociale media

Fashionista’s en influencers lijken die simpele modetip voorlopig een beetje voor zichzelf te houden. Op het populaire videoplatform TikTok heeft de hashtag #wrongshoetheory nog ‘maar’ 13.500 views. Bij echte trends ligt dat getal in de miljoenen.

Styliste Allison Bornstein deelde als eerste de theorie wél met haar maar liefst 134.000 online volgers. “De makkelijkste manier om je look meer persoonlijkheid te geven? Kies de verkeerde schoen!”, schrijft ze onder een video op Instagram. “Briljant”, reageert een kijker.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schoenen die níét matchen met de stijl van de rest van je outfit, zijn volgens haar en velen de match made in heaven. Denk bijvoorbeeld aan stevige sneakers onder een elegante jurk. Of hakken onder een jogging.

Hoe doe je het zelf?

Eens je erop begint te letten, zal je merken dat al je favoriete influencers en stijliconen de ‘wrong shoe theory’ toepassen. De methode is dan ook zo simpel als wat. Alleen moet je wel even weten wat de ‘verkeerde schoen’ is.

Volledig scherm Enkele streetstyle-voorbeelden. © Getty Images

Denk aan combinaties die je vaak terug ziet komen. Loafers, bijvoorbeeld, zijn voor velen de ideale schoenen om onder een getailleerde broek te dragen. ‘Verkeerd’ zou dan zijn om een stevig paar loafers met een lief bloemenjurkje te combineren. En bij die getailleerde broek zouden volgens de ‘wrong shoe theory’ dan weer sportieve sneakers kunnen.

Losse jeans en cargobroeken zijn tegenwoordig ook weer helemaal in. Je zou er al snel een sneaker of een paar boots onder aantrekken. Probeer dus de volgende keer eens naar je favoriete paar hakken. Of wat dacht je van een paar trendy sandalen?

Volledig scherm © Getty Images

Het voordeel van de ‘wrong shoe theory’ is dat je outfit zelf intact blijft. Een stoere blazer over een bloemenjurk zou hetzelfde verrassende effect creëren als een stevige loafer, maar een blazer zou de jurk bedekken. De loafers daarentegen creëren het gewenste contrast, terwijl jij je jurk nog steeds in volle glorie kan showen.

Bovendien kan de ‘wrong shoe theory’ er ook voor zorgen dat je een kledingstuk naar nieuwe gelegenheden kan dragen. Neem bijvoorbeeld een zijden jurk. Die reserveer je meestal voor een chic evenement, maar met sneakers eronder kan je er toch mee naar de festivalweide. De Antwerpse Paulien Riemis laat hieronder zien hoe.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het draait dus allemaal om mixen en matchen. Om klein en groot, casual en formeel, en veilig en opvallend uit te balanceren. Experimenteren met mode is niet altijd makkelijk, maar een ‘wrong shoe moment’ is al een mooie eerste stap naar een meer excentrieke kledingstijl.

Lees ook: