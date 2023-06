Als je een herfsttype bent sta je echt niet met wit. ‘Kleuranalyses’ zijn weer hip, maar moet je ze geloven?

Column. Jeroen over schaarsge­kle­de mensen op de terrasjes. “Er is weinig nodig om weggezet te worden als antiwoke”

Een gevolg van de hitte? Overvolle terrassen. Maar ook schaarsgeklede mensen. “Het is bepaald moeilijk om mensen in niemendallerige outfits niet te seksualiseren”, zegt Jeroen, die op een terras een schone deerne met witte tanktop tegenkomt, in zijn column deze week. Al heeft hij het niet alleen over vrouwen. “Die ‘zelfindentificatiegekheid’ wil al weleens doorslaan.”