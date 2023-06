“Als je dit niet kan, is je core te zwak.” 4 simpele oefeningen om de spiergroep te trainen die je hele lijf bepaalt

De vakantie­plan­nen van Birgit Van Mol (55) en haar man. “Het is voor ons niet evident om op reis te gaan”

Omdat haar man, René, ernstig ziek is, kiest VTM-gezicht Birgit Van Mol (55) deze zomer voor een staycation. “Maar ja, we hebben heimwee naar reizen.” In onze reeks, waarin BV’s vertellen over hun zomerplannen, denkt ze met veel warmte terug aan de vakanties met haar gezin én aan die ene trip die ze nooit zal vergeten. “We belandden bij die mensen thuis. Niemand sprak nog Engels.”