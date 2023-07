Als je beha níét te zien is, draag je geen hippe outfit deze zomer. Styliste: “En hij mag opvallen ook”

We halen onze zwierige jurkjes boven, kiezen voor tops met een open rug of een sexy decolleté deze zomer. Leuk, maar dan is er het eeuwige dilemma welke beha discreet onder zo’n outfit past. Niet meer mee inzitten, vindt Hollywood. Celebs tonen nu fier hun lingerie zonder de beha te verstoppen, en ook op de festivalweide gebeurt het. “Alle modemerken zetten erop in.”

Een jurk of topje met een open rug: altijd een goed idee tijdens hete zomerdagen. Stijlvol én sexy. Maar die beha die komt piepen? Minder sexy, zou je denken. Een strapless beha geeft dan weer niet altijd genoeg ondersteuning. En geen beha, dat is ook niet voor iedereen een comfortabele oplossing.

Hollywood zocht naar een andere manier. Enter: de zichtbare bh. Geen ‘wardrobe malfunction’ om je voor te schamen, want je toont doelbewust je lingerie. Ook al werd deze trend lang gezien als absolute ‘faux pas’ in de mode, nu domineert de look in de kledingkasten van enkele grote namen.

Vanwaar komt de trend? We hadden ’m moeten zien aankomen

Katie Holmes belandde in 2019 in het oog van een mediastorm toen ze een matching vest en beha van het merk Khaite droeg. Ondanks die outfit die het internet liet ontploffen (want je zag een beha!), was het even wachten op een doorbraak.

Volledig scherm Katie Holmes en modeshow van Schiaparelli en Elie Saab. © BACKGRID, Pascal Le Segretain, Dominique Charriau

Dat de zichtbare beha nu op de proppen komt, is niet helemaal onverwacht als je weet dat de zichtbare string ook al even opdraaft als trend. Bella Hadid, Kim Kardashian, Hailey Bieber en Emily Ratajkowski vinden dat ondergoed niet onder je kleren verstopt hoeft te zitten en tonen gewoon hun slip op de rode loper. Op de New York Fashion Week begin dit jaar was de string niet weg te denken op de catwalk.

Slaat de stylist de bal mis?

Enkele grote modemerken gingen vorig jaar al overstag voor de zichtbare beha, tijdens de voorstelling van hun herfst-wintercollecties. Schiaparelli tot Elie Saab: ze maakten ons warm voor een soutiens die je niet hoeft weg te stoppen.

Hollywood hapte pas dit jaar ook toe. Op het filmfestival van Cannes zag je de ene na de andere beroemdheid de look verwelkomen. Leuk weetje: daar geldt een van de strengste dresscodes. Actrice Scarlett Johansson lapte die keurig aan haar laars en koos voor een roze Prada-jurk zonder mouwen of bandjes, met daaronder een witte bh.

Volledig scherm Sydney Sweeney, Scarlett Johansson en Rosie Huntington-Whiteley © Getty Images

Brits topmodel Rosie Huntington-Whiteley koos op hetzelfde festival voor een jurk van Fendi, dat ze meer karakter gaf met een glitterbeha. En ook ‘Euphoria’-actrice Sydney Sweeney ging voor een jurk van zijde met een helderblauwe beha van Miu Mui. Die komt met een prijskaartje van 775 dollar.

Op het sociale videomedium TikTok was er vooral onbegrip: mensen vroegen zich af of het wel de bedoeling kan zijn dat de beha zichtbaar is. Is de jurk te groot? Heeft de stylist de bal misgeslagen? Nee hoor, dit is dus dé mode. En aangezien de meeste beha’s van celebs peperduur zijn, mogen ze best gezien worden.

SCROL. Ondertussen dikt het lijstje van sterren die zich blootgeven aan

• Actrice Nathalie Emmanuel koos ook voor een Miu Miu-exemplaar in het knalroze.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Olivia Wilde ging voor zwart leer.

Volledig scherm Olivia Wilde © AFP

• Ook actrices Zoë Kravitz en Lily James volgden.

Volledig scherm © Getty Images

• Russisch model Irina Shayk spot je wel vaker met een zichtbare beha.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Net als actrice Charlize Theron.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe draag je het zelf? Kies voor kant en kleur

Waag jij je deze vakantie ook aan de trend? Volgens styliste Sarah Roelstraete kan het perfect. “Ik ben net terug van een festivalweekend en zag de beha overal op de wei.Underwear kan je al even als upperware dragen, maar nu hebben ook de standaard modemerken erop ingezet.”

Lingerie speelt hier de hoofdrol, dus kies opvallend Styliste Sarah Roelstraete

“Denk aan collecties met transparante blouses, visnetjurken of gehaakte jurken. Allemaal zijn ze erg trending en ideaal om met lingerie te combineren. Je zou denken dat het eerder voor de jeugd is, maar zo’n doorzichtige blouse met een mooie beha, daar komt iedereen mee weg.”

Maar lijk je dan niet goedkoop? Neen, aldus de styliste. Het is gewoon een kwestie van het juist te dragen. “Je moet voor deze look niet je huidskleurige stuks bovenhalen. Kies eerder voor kant en kleur, want lingerie speelt echt de hoofdrol en mag dus opvallen. Zwart kan, maar is iets minder funky en on trend. Hoe opvallender, hoe leuker.”

Volledig scherm © Getty Images

Wat ook heel tof is en misschien een tikkeltje veiliger: de body of het korset. “Die keert ook terug en wordt zelfs gedragen met wijde jeans of een pantalon. Nog leuk is een kostuum met daar een korset of mooie beha onder. Net iets meer bedekt, maar zo’n korset komt ook rechtstreeks vanuit de lingeriewinkel. Want daar draait het bij deze trend wel om.”

SCROL. Ook op festivals en concerten een hype

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: